Depois da investigação aberta no Ministério Público francês por suspeitas de violação à atriz Charlotte Arnould, Gérard Depardieu está agora a ser investigado por outro crime sexual. A atriz Hélène Darras acusou, em setembro, o ator de agressão sexual, que terá acontecido em 2007.

De acordo com a nota divulgada pelo Ministério Público francês na quarta-feira, e que foi citada pela France 24, Depardieu terá tocado em Darras nas gravações do filme “Nos Embalos da Disco”, de Fabien Onteniente, que data de 2008, e em que a atriz, então com 26 anos, aparecia como figurante.

“[Durante as filmagens, Depardieu] colocou as mãos no meu quadril, nas minhas nádegas (…) e disse-me claramente: quer vir ao meu camarim?”, relatou a atriz. Apesar da resposta negativa de Darras, a postura do ator manteve-se, continuando a tocar-lhe, disse ainda.

Depardieu começou a ser investigado em 2000, altura em que foi acusado de ter violado a atriz Charlotte Arnould (na altura com 22 anos) em duas ocasiões distintas. Posteriormente, 13 novas mulheres acusaram o ator francês de conduta sexual imprópria. Em outubro, Depardieu negou as acusações e disse que “jamais” abusou de mulher.