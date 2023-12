Esta quinta-feira abordamos a possível reeleição de Donald Trump. A decisão caiu como um choque e não é definitiva, mas a possibilidade de Donald Trump ser impedido de concorrer às eleições primárias republicanas no estado do Colorado confirmou a ideia de que a próxima corrida eleitoral nos Estados Unidos pode vir a ser não apenas uma disputa política mas também uma guerra judicial. A decisão do Colorado não é definitiva, o caso terá recurso para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, mas é uma decisão que acontece numa altura em que o antigo presidente aparece à frente em todas as sondagens – as sondagens para a nomeação republicana e também as sondagens em que disputa a presidência com Joe Biden. Ou seja, há uma hipótese real de Trump regressar à Casa Branca, um regresso que pode ter importantes consequências na frente internacional. A decisão do Colorado pode de facto travar Trump ou, pelo contrário, pode ajudá-lo na campanha?

