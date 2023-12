Na última mensagem de Natal desta sua era, o primeiro-ministro em gestão fala para um país que sabe estar sobretudo a olhar para o que virá depois, por isso aproveita para avisar: “Temos muito trabalho em curso que não podemos parar“. A pouco mais de dois meses das legislativas antecipadas, depois do seu pedido de demissão, António Costa apareceu com um aviso que tem no centro essa escolha eleitoral. Também garantiu ter “confiança” no futuro, mas aqui para puxar o lustro àquilo em que a sua própria governação contribui para isso, sobretudo em matéria de redução da dívida — o que serve à picardia com o PSD, mas também de recado para dentro do próprio PS.

Costa sai, mas não sem dizer diretamente aos portugueses, neste dia de Natal, que deixa o país “preparado” para “vencer” os “desafios” que vierem. E por três razões, que enumerou, começando pelo aumento do nível de qualificações no país, que atribuiu ao “esforço das famílias”, mas também às “últimas duas décadas” de “políticas públicas” — em 14 desses anos o PS esteve no poder. A segunda razão é a transição energética e a “extraordinária oportunidade económica de criação de emprego, valorização de recursos naturais e de substituir importações por exportações” que pode significar. Deixa nas entrelinhas que o seu legado nesta matéria é ter deixado “o país da União Europeia em melhores condições para alcançar a neutralidade carbónica até 2045.”

A terceira razão é aquela em que maior responsabilidade acaba por reclamar: a redução da dívida pública. “Portugal conseguiu libertar-se de décadas de crónicos défices orçamentais. Foi essa libertação que nos tem permitido reduzir a nossa dívida pública. Mas fize-mo-lo com base no crescimento económico, na valorização dos rendimentos daqueles que trabalham e daqueles que vivem das suas pensões.” A afirmação que consta na mensagem de Natal tem sido um dos principais argumentos que os socialistas têm usado para atacar o rival PSD, apontando o período de austeridade e de cortes de salários e pensões que ocorreram quando PSD e CDS estavam no Governo — depois de um pedido de ajuda externa que aconteceu ainda durante a governação socialista (2011).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.