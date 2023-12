Acompanhe aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Na Ucrânia, é a primeira vez em que as religiões que celebram o Natal assinalam a data a 25 de dezembro, à semelhança de vários povos do Ocidente. Em julho, o Presidente ucraniano assinou uma lei a adotar o calendário gregoriano, onde o Natal é assinalado nesta data, como uma forma de romper com a tradição russa.

Até aqui, os cristão ortodoxos, que representam mais de 70% do povo ucraniano, assinalavam o Natal a 6 e 7 de janeiro, seguindo o calendário juliano – o mesmo que é usado na Rússia. Além dos ortodoxos, também os católicos gregos fizeram a alteração para celebrar o Natal esta segunda-feira, nota o Kyiv Independent.

“O nosso calendário, os nosso feriados e a igreja foram-nos roubados pela Rússia”, disse a escritora ucraniana Yevheniia Zavalii ao jornal online. “Agora estamos só a reclamar o que é nosso por direito.”

O jornal cita um estudo recente feito pela consultora Deloitte, em que quase 45% dos ucranianos disseram que pretendiam celebrar exclusivamente o Natal a 25 de dezembro. Apenas 17% disseram que pretendiam continuar a celebrar exclusivamente na data do calendário juliano.

Para algumas famílias, celebrar o Natal a 25 de dezembro está a ser visto até como um regresso a tradições antigas, já que alguns membros mais antigos lembram-se de que, até à Segunda Guerra Mundial, era celebrado neste dia.

Para assinalar a data, a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, foi até ao hospital pediátrico Okhmatdyt ler às crianças.