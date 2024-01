As explosões ocorreram com poucos minutos de intervalo no cemitério da cidade iraniana de Kerman, a cerca de 820 quilómetros a sudeste da capital, Teerão, onde se comemorava o quarto aniversário do assassinato do tenente-general Qassem Soleimani, considerado um mártir da revolução e morto num atentado norte-americano ordenado pelo ex-Presidente Donald Trump. Ao final do dia desta quarta-feira, as autoridades reviram em baixa o número de vítimas mortais, que é agora de 95 pessoas.

A dupla explosão teve lugar perto da mesquita Saheb al-Zaman, onde se encontra o túmulo do general Soleimani. Segundo a agência francesa AFP, uma multidão compacta de representantes do regime e de pessoas anónimas tinha-se reunido no local para uma cerimónia comemorativa da morte do importante militar. A segunda explosão lançou estilhaços contra uma multidão que gritava e fugia da primeira explosão.

O número anterior de 103 mortos foi revisto em baixa, depois das autoridades se terem apercebido que alguns nomes tinha sido repetidos numa lista de vítimas, adiantou o ministro da Saúde do Irão, Bahram Einollahi, em declarações à televisão estatal. Muitos dos feridos estão em estado crítico e o número de mortos pode ainda aumentar. Anteriormente, as autoridades iranianas tinham contabilizado 141 feridos.

