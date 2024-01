Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Depois de quase dois anos em cativeiro, Halyna Fedyshyn, uma médica ucraniana capturada pelas tropas russas no início de 2022, foi libertada esta quarta-feira numa troca de mais de 200 soldados entre a Ucrânia e a Rússia. No dia seguinte, ficou noiva.

A história ficou popular depois de o comandante da 36ª Brigada Separada de Fuzileiros da Ucrânia ter publicado um vídeo do momento na sua conta de Instagram. De ramo de flores numa mão e anel de noivado noutra, Mykola Gritsenyak surge nas imagens a pedir Halyna Fedyshyn em casamento. Depois de dois anos separados, a médica rapidamente responde que sim.

Halyna Fedyshyn, who returned from Russian captivity yesterday, is engaged! Her Warrior love proposed today.

"This love has survived challenges that could have broken the strongest ones, but it didn't let you break. They went through fighting for Mariupol together, survived the… https://t.co/Nn9nxTH7Te pic.twitter.com/g4np1gfeQd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 4, 2024