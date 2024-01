Ninguém colocou jogar na Arábia Saudita na lista de sonhos. Até há bem pouco tempo era até inconcebível que os jogadores europeus tivessem como objetivo rumar ao Médio Oriente a não ser numa fase mesmo muito terminal da carreira. Alguns tentaram a sorte (e o conforto financeiro) por lá. Foi o caso de Jordan Henderson, que no verão rumou ao Al-Ettifaq, um dos clubes de segunda linha do campeonato saudita que também se tentou reforçar. No entanto, o médio parece ter começado a sentir uma fadiga dos milhões.

Could Jordan Henderson be heading back to the Premier League? ????pic.twitter.com/64kSGiUQ7E — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 7, 2024

Segundo o Daily Mail, o internacional inglês está descontente no Al-Ettifaq e quer regressar à Europa mesmo que para isso tenha que abdicar dos mais de 800.000 euros por semana contemplados no contrato que assinou até 2026. Desde que Henderson deixou o Liverpool para se juntar à equipa treinada por Steven Gerrard, o desempenho da equipa da cidade de Dammam não tem sido positivo após um arranque que prometia. O investimento do clube que conta também com nomes como o médio internacional neerlandês Wijnaldum, Demarai Gray (ambos com passado na Premier League), Moussa Dembélé e Robin Quaison não tem chegado para ir além do oitavo lugar, a 28 pontos do líder Al Hilal, treinado por Jorge Jesus.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mudança de Henderson para a Arábia Saudita foi particularmente polémica, tendo em conta que o jogador vinha a ter uma voz ativa na defesa dos direitos da comunidade LGBTQ+ em Inglaterra e acabou por fazer parte do êxodo de jogadores rumo a um país onde a liberdade sexual não é uma garantia. “Importo-me com as diferentes causas nas quais estive envolvido e com as diferentes comunidades… Eu importo-me. Magoou-me muito as pessoas criticarem-me e dizerem que lhes virei as costas”, justificou-se ao The Athletic. “Tive que tomar a decisão sobre o que era melhor para mim e para a minha família. O futebol é o futebol. Devo ir para um sítio e experimentar algo novo, desenvolver o jogo que amo noutro país e transformar a liga numa das melhores do mundo? Entusiasma-me fazer o desporto crescer em todo o mundo”.

Antes de sair para o Al-Ettifaq, Henderson esteve 12 temporadas aos serviço do Liverpool. O médio revelou ao The Athletic que teve uma conversa com o treinador dos reds, Jurgen Klopp, onde percebeu que não seria opção regular na equipa de Anfield. Tendo como objetivo somar minutos e ser convocado para o Europeu, o jogador de 33 anos rumou à Arábia Saudita, onde não sente estar a ter a preponderância suficiente para ser chamado por Gareth Southgate para seleção inglesa. Esta temporada, o médio leva 19 jogos na equipa saudita. O internacional não contribuiu com qualquer golo mas realizou cinco assistências.