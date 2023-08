Já tem 38 anos, parecia ter apenas 18. Os últimos minutos da final da Taça dos Campeões Árabes trouxeram de volta a melhor versão de Cristiano Ronaldo em toda a linha. Tudo começou na forma como celebrou o golo da reviravolta frente ao Al Hilal de Jorge Jesus, numa decisão com direito a dois festejos depois da revisão do VAR, teve depois a lesão no joelho esquerdo que motivou a substituição, acabou com saltos, abraços e muitas selfies (muitas mesmo) com companheiros de equipa, técnicos e elementos do staff. Após marcar pelo quinto encontro seguido, o bis do avançado português valeu o primeiro triunfo do Al Nassr na prova.

