Será que o contexto competitivo subtrai capacidades aos jogadores? A importação de futebolistas que a Arábia Saudita está a realizar levou para o Médio Oriente grandes nomes do futebol mundial que reforçaram um campeonato periférico. Ainda assim, os jogadores internacionais não saíram do radar das respetivas seleções. Que o diga Cristiano Ronaldo, mas não só.

No onze inicial da Inglaterra, escalado por Gareth Southgate, para defrontar a Ucrânia na qualificação para o Euro2024, esteve Jordan Henderson, atualmente no Al-Ettifaq. Em julho, o antigo jogador do Liverpool rumou à Arábia Saudita debaixo de um coro de críticas. O médio tinha sido uma voz ativa na defesa dos direitos LBGTQ — utilizando várias vezes uma braçadeira de apoio à comunidade quando era capitão dos reds —, bem como de outras causas sociais. Na Arábia Saudita, a homossexualidade e a expressão de género de pessoas trans são crimes que podem ser punidos com pena de morte.

O selecionador inglês, na antevisão ao encontro, justificou a integração de Jordan Henderson nos convocados. “Não escolho a equipa com base na reação externa”, explicou Gareth Southgate, técnico de uma das equipas que mais protestou contra o facto da FIFA proibir a utilização da braçadeira One Love durante o Mundial do Qatar. “Ele é um profissional muito experiente, é muito maduro para lidar com qualquer situação. Treinou bem esta semana, tal como todo o grupo. Estão todos disponíveis, o que é muito bom”.

Antes do compromisso com a seleção, Jordan Henderson deu uma entrevista ao The Athletic, onde procurou clarificar a sua posição. “Pode haver muitas críticas, muita negatividade em torno de mim. Isso foi difícil de aceitar”, explicou o jogador. “Importo-me com as diferentes causas nas quais estive envolvido e com as diferentes comunidades… eu importo-me. Magoou-me muito as pessoas criticarem-me e dizerem que eu lhes virei as costas.”

O Al-Ettifaq é treinado por Steven Gerrard, antiga lenda do Liverpool, não sendo um dos clubes financiados pelo Estado saudita e, por isso, ao longo desta janela de transferências, ficou na segunda linha de clubes que mais investiram. “Tive que tomar a decisão sobre o que era melhor para mim e para a minha família. O futebol é o futebol. Devo ir para um sítio e experimentar algo novo, desenvolver o jogo que amo noutro país e transformar a liga numa das melhores do mundo? Entusiasma-me fazer o desporto crescer em todo o mundo”, afirmou Jordan Henderson. “E obviamente a comunidade LGBTQ+. Entendo a frustração. Posso entender a raiva. Entendo. Tudo o que posso dizer é que lamento que se sintam assim. A minha intenção nunca foi magoar ninguém.”

Depois de toda a polémica, a Inglaterra viajou até Wroclaw, na Polónia, para defrontar a Ucrânia, país que se encontra em guerra e, por isso, disputa os jogos longe de casa. Titular nos últimos jogos da seleção, Trubin, guarda-redes do Benfica, foi relegado para o banco de suplentes pelo técnico Serhiy Rebrov. O jogador de quase dois metros ainda não somou qualquer minuto com a camisola dos encarnados desde que chegou ao clube da Luz.

A Inglaterra ocupava a liderança do grupo C com 12 pontos em quatro jogos, enquanto que a Ucrânia estava no segundo posto com seis pontos em três jogos. Com as duas seleções em lugar de qualificação, os ucranianos começaram melhor graças ao golo de Zinchenko (26′) que foi assistido pelo lateral Yukhym Konoplia. Muito perto do final da primeira parte, Kyle Walker (41′) recebeu um passe longo de Harry Kane e empatou.

Kyle Walker faz o empate ???? Harry Kane lança Walker com um passe de génio e está feito o empate no Ucrânia – Inglaterra! #sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #EUROPEANQUALIFIERS #Ucrânia #Inglaterra pic.twitter.com/AeACYvzAd6 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 9, 2023

Ao contrário do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, em que a maioria das oportunidades foram concretizadas, o mesmo não aconteceu na segunda parte. Perto da hora de jogo, Bukayo Saka atirou ao ferro onde esbarrou a oportunidade da seleção dos Três Leões de ficar em vantagem. Apesar de tudo, o empate a um manteve-se até ao final sem que se verificassem mais oportunidades óbvias para o desfazer. As duas equipas continuam distanciadas por seis pontos, sendo que a Ucrânia corre o risco de ver a Itália subir ao segundo lugar em caso de vitória da equipa azzurri contra a Macedónia do Norte.