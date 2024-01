Centenas de pessoas estão este sábado reunidas em frente às sedes de campanha dos três candidatos às eleições presidenciais de Taiwan desde que, pelas 16h00 locais (8h00 em Lisboa), as urnas fecharam e os funcionários das mesas de voto começaram o escrutínio.

Apesar de, nas primeiras horas da contagem, o número de votos oficialmente contados ainda ser relativamente reduzido, as projeções dos meios de comunicação social de Taiwan apontam a vitória àquele que era já o candidato favorito: Lai Ching-te, o vice-presidente do Partido Democrático Progressista (DPP), atualmente no poder, que defende a independência do território em relação à China e uma aproximação ao Ocidente.

Na corrida estão três candidatos. Contra Lai Ching-te está Hou Yu-ih, que representa o Partido Nacionalista Chinês. É o candidato preferido de Pequim e é visto como uma figura que pretende uma relação estável com a China, reduzindo as tensões militares que, nos últimos meses, têm escalado consideravelmente. Numas eleições polarizadas, surge como terceira via o médico Ko Wen-je, que aponta para uma política mista em relação à China, defendendo também a redução das tensões. Neste especial, o Observador explica o que está em causa nestas importantes eleições em Taiwan, quem são os três candidatos e o que pode significar o resultado desta votação para as tensões militares no estreito de Taiwan.

Pelas 18h00 locais (10h00 em Lisboa), o favorito Lai seguia à frente na contagem oficial dos votos com 43% e perto de 400 mil votos, seguido de Hou Yu-ih com 34% e pouco mais de 300 mil votos, e de Ko Wen-je com 22% e pouco mais de 200 mil votos.

De acordo com o South China Morning Post, na sede do DPP, em Taipé, as esperanças na vitória de Lai eram elevadas, ouvindo-se fortes aplausos sempre que os ecrãs com a contagem oficial dos votos são atualizados e confirmam o primeiro lugar do candidato. “Estou muito confiante de que ele vai ganhar”, disse um apoiante àquele jornal. “É bem melhor do que Hou ou Ko, que só conduziriam o país à desgraça.”

Ao mesmo jornal, outro apoiante mostrou-se “100% confiante” na vitória de Lai Ching-te, apontando mesmo uma vitória por uma margem superior a um milhão de votos em relação ao segundo.

De acordo com os media de Taiwan, a afluência às urnas deverá superar a já elevada afluência nas eleições de 2020, que foi de 74,9%. Dados iniciais apontavam para uma afluência superior a 85% numa das assembleias de voto, além de se terem registado longas filas durante todo o dia.

Espera-se que os resultados finais sejam conhecidos ao final da noite em Taiwan (ou seja, durante a tarde deste sábado em Portugal).