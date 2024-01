“É um destruidor da paz.” A China não tem poupado críticas ao candidato presidencial de Taiwan, Lai Ching-te, vice-presidente do Partido Democrático Progressista, que defende a independência de Pequim e uma aproximação ao Ocidente. As autoridades chinesas têm apelado a que os cidadãos de Taiwan façam a “escolha certa” nas eleições marcadas para este sábado e votem em alguém que queira manter a cordialidade nas relações entre os dois territórios, ou, caso contrário, existirá um “perigo sério”. Mas as ameaças chinesas não têm surtido efeito: Lai Ching-te é o favorito para vencer as presidenciais, segundo mostram as sondagens.

“Sou um trabalhador pragmático em busca da independência de Taiwan”, costuma dizer Lai Ching-te, um antigo médico que estudou nos Estados Unidos da América (EUA), mais concretamente na prestigiada Universidade de Harvard. Os planos de autonomia da ilha não significam, porém, que vá fechar a porta a China. Pelo contrário, vai procurar interagir com Pequim, mas sempre tendo como base os “princípios da igualdade e dignidade”. “A paz é preciosa e a guerra não tem vencedores”, diz o candidato.

Contudo, o antigo médico, que se tornou especialista ao longo da sua carreira em lesões na medula espinhal, não tem ilusões. Sabe que, se vencer, as hipóteses de uma reunificação forçada por parte da China aumentam. E isso seria o início de guerra. “Por muito que aspiremos à paz, nós não temos ilusões”, reconhece Lai Ching-te. Assim, o candidato presidencial tem como objetivo aumentar as capacidades militares de Taiwan — e conta com os Estados Unidos para isso.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.