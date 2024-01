O governador da Florida e pré-candidato republicano, Ron DeSantis, retirou-se da corrida às presidenciais norte-americanas de 2024 e anunciou que vai apoiar Donald Trump.

O anúncio acontece três dias antes das primárias no Estado do New Hampshire, onde as sondagens colocavam DeSantis no terceiro lugar. Uma delas, da CNN e da Universidade de New Hampshire, dava ao governador da Florida apenas 6% do voto republicano, enquanto Donald Trump consegue 50% e Nikki Haley 39%.

Nos últimos dias, e em particular nas últimas horas, a imprensa norte-americana já tinha avançado que a decisão de sair da corrida à Casa Branca estaria para breve, mas o anúncio oficial foi feito pelo próprio DeSantis na rede social X (ex-Twitter), este domingo.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

Reconhecendo que não tinha “um caminho claro para a vitória” — e que, por isso, não poderia continuar a pedir donativos aos apoiantes —, o republicano revela que decidiu suspender este domingo a campanha. “Estou orgulhoso de ter cumprido 100% das minhas promessas e não vou parar agora. É claro para mim que a maioria dos eleitores nas primárias republicanas querem dar a Donald Trump uma segunda oportunidade”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de ter discordado do ex-Presidente norte-americano, nomeadamente durante a pandemia e nas críticas feitas pelo magnata a Anthony Fauci, que foi o resto da luta dos EUA contra a Covid-19, DeSantis considera que Trump é “superior” a Joe Biden e uma melhor escolha face a Nikki Haley — que acusa de representar os valores do “corporativismo”. “Não podemos voltar à velha guarda republicana de outrora”, atirou.

DeSantis chegou a ser visto como o rival que poderia impedir uma vitória de Trump nas primárias republicanas, mas os resultados não estavam a acompanhar esta ideia. Nas primárias anteriores, em Iowa, DeSantis ficou em segundo lugar, à frente de Nikki Haley mas a 30 pontos percentuais de Donald Trump.

Na sexta-feira passada, o The New York Times já tinha avançado que DeSantis começava “a dar sinais” de estar a preparar a retirada da corrida para a escolha do candidato republicano às eleições deste ano, ao mencionar as eleições de 2028 publicamente e reconhecer a vitória confortável do concorrente no Iowa.

Nikki Haley já reagiu ao anúncio de DeSantis: “Ron, fizeste uma grande corrida”, disse perante uma multidão de apoiantes.