Ao longo da última semana, o mau tempo que se fez sentir nos Estados Unidos, com temperaturas negativas, neve, gelo e granizo, provocou 92 mortes. As regiões que registaram um maior número de vítimas mortais foram o Tennessee, com 25, e o Oregon, com 16, sendo que esta região norte-americana continua em estado de emergência após fortes tempestades de gelo terem levado ao fecho de escolas e aeroportos, bem como a cortes de energia que duraram vários dias.

De acordo com a CBS News, entre os mortos no Oregon estão três adultos que não resistiram à queda de uma árvore sobre o seu carro. Um bebé, cuja idade não foi revelada, sobreviveu e foi resgatado por uma adolescente. Além deste estado, também foram registadas mortes em Nova Iorque, Nova Jérsia, Washington, Illinois, Pensilvânia, Mississippi ou Kentucky.

Neste momento, o número de vítimas mortais ainda pode aumentar, uma vez que algumas mortes se encontram sob investigação para confirmar se estão relacionadas com o mau tempo. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que morreu num acidente de carro no Kentucky.

Nos últimos dias, nas redes sociais, têm sido partilhadas várias imagens que mostram os efeitos do frio que se tem feito sentir nos Estados Unidos. Um drone capturou, por exemplo, imagens do Lago Michigan, um dos maiores da América do Norte, congelado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Gorgeous drone video shows the icy shores of Lake Michigan in Milwaukee last week. ????????❄️ pic.twitter.com/jmGk5QebLo — AccuWeather (@accuweather) January 22, 2024

O Texas, que segundo o Business Insider raramente vê neve, também viu uma frente fria deixar um dos seus lagos, na região de Dallas-Fort Worth, coberto de uma camada fina de branco. Por outro lado, Washington DC e Nova Iorque viram a primeira tempestade de neve em dois anos.

No Alasca, como mostram imagens partilhadas no X, foi construído um boneco de neve com seis metros. A família responsável pela ‘obra de arte’ começou esta tradição em 2005 e, após uma pausa de 10 anos, já tinha voltado a erguer o boneco de neve no ano passado.

Após o frio ártico, que se continuou a fazer sentir nos Estados Unidos no fim de semana, as temperaturas deverão subir, aumentando para perto de 30 graus Fahrenheit (o equivalente a -1º Celsius) ao longo de três ou quatro dias. Porém, de acordo com a CNN, o ar mais quente trará riscos de gelo e inundações a alguns estados. Uma outra tempestade de inverno deverá atingir parte das planícies norte-americanas e o Sul já esta segunda-feira.