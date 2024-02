Um debate entre dois candidatos que não quiseram exatamente debater e pareciam mais apostados em mostrar as convergências. Ainda assim, quando decidiram trocar argumentos, discordaram em relação à aplicabilidade prática do Rendimento Básico Incondicional defendido pelo Livre, que o Bloco de Esquerda considera uma “ilusão que não pode ser concretizada porque não é suportável do ponto de vista financeiro”, e sobre a proibição de vender casas para não residentes que não façam delas a sua primeira habitação, que o Livre considera uma pulsão “proibicionista” que não vai resolver o problema.

Ainda assim, o arranque do duelo acabou por ficar marcado pela ideia que Mariana Mortágua tinha deixado no frente a frente com Luís Montenegro, quando defendeu que a avó vivia “sobressaltada” com medo de ser despejada. Ora, tecnicamente, a avó da coordenadora bloquista estava protegida do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado em 2012, que deixava duas ressalvas: quem tivesse mais de 65 anos estava protegido de despejos e de aumentos significativos; quem tivesse menos de 65 anos e rendimentos inferiores a quase 2 500 euros mensais beneficiara de um período de transição de cinco anos.

Confrontada com a possibilidade de ter mentido quando usou o exemplo da avó, Mortágua reiterou que a lei era “muito cruel”, mas recusou explicar o que aconteceu exatamente de facto com a avó. “Não faz muito sentido discutir as questões particulares. Cada idoso terá tido a sua situação particular”.

