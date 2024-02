O combate entre os dois líderes que querem ser parceiros no futuro próximo resultou num terreno de não agressão, pelo menos da parte de Pedro Nuno Santos. O socialista foi para o frente-a-frente sem apelos cerrados ao voto útil — como fez no debate com Rui Tavares — e a advertir (em jeito de pedido) que “não se parte para uma negociação cheio de linhas vermelhas”. Do lado de lá, ouviu Mariana Mortágua com menos parcimónia, mas a separar este PS do anterior e a defender que “a única hipótese de haver estabilidade neste país é um entendimento à esquerda” — Pedro Nuno nem precisou de o dizer desta vez.

A cada tema mais pesado, como a habitação ou a saúde, a coordenadora do Bloco de Esquerda apontava sempre à maioria absoluta socialista, acabando por dirigir as críticas a um PS e a um líder do PS que já não é o mesmo, ao mesmo tempo que apelava ao voto no BE para evitar repetição dessa maioria — em que não acredita sequer.

“Quando olhamos para a Saúde vemos o desastre das políticas da maioria absoluta”, referiu a bloquista num dos temas em que maiores divergências se notaram entre os dois. Pedro Nuno ouviu sem interromper — houve muito poucas interrupções — e acabou a concluir que “salvar o SNS não é só valorizar as carreiras médicas, temos de fazer melhoria organizativas”. Mas a bloquista insistia nisso mesmo (ver diálogo em baixo), sobretudo na defesa da dedicação exclusiva dos médicos, considerando insuficiente a dedicação plena com que o PS avançou nos tempos da maioria. Pedro Nuno recusava esse falhanço, tentando dar garantias de que houve preocupações do BE a que o PS já deu resposta e a focar-se no que os une: “A preocupação comum é que tanto o PS como o BE querem defender o SNS e investir no SNS”.

