O navio “Geo Barents”, dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), está a navegar com mais de 80 pessoas resgatadas e dois cadáveres, após duas complexas operações de salvamento no Mediterrâneo, anunciou hoje a organização não-governamental (ONG).

“Na última noite, a nossa equipa foi testemunha de uma nova tragédia no mar Mediterrâneo. Mais de 80 pessoas resgatadas durante duas complexas operações. Uma pessoa foi encontrada morta, outra morreu a bordo do ‘Geo Barents’. Estão desaparecidas três pessoas”, escreveram os MSF nas suas redes sociais.

A tripulação do navio humanitário resgatou 60 pessoas que viajavam num barco em perigo “e no qual, infelizmente, uma pessoa foi encontrada morta”, depois de ter sido alertada pelo ‘Alarm Phone’, grupo que oferece ajuda aos migrantes que atravessam o mar para se dirigirem à Europa.

“Seguindo as instruções das autoridades italianas em coordenação com as autoridades tunisinas, o ‘Geo Barents’ seguiu em direção a uma plataforma petrolífera da qual foram resgatadas 19 pessoas em dificuldades”, explicou a ONG, citada pela agêncian Efe.

Os sobreviventes explicaram que o seu barco “tinha começado a encher-se de água, por isso nadaram até à plataforma petrolífera para se salvarem”, enquanto na embarcação, “à deriva, três pessoas” que viajavam com eles ficaram em dificuldades e continuam desaparecidas.

“Tememos pelas suas vidas e exigimos que as autoridades os procurem”, exigiu o ‘Alarm Phone’. Os Médicos Sem Fronteiras explicaram que “todos os sobreviventes estão a recuperar e a receber cuidados” no navio ‘Geo Barents’ após estas experiências traumáticas.

“Pedimos para desembarcar num local seguro o mais próximo possível, para garantir um enterro digno aos mortos e uma assistência adequada e rápida aos sobreviventes”, acrescentou a ONG.