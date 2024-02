António José Seguro não chegou a cantar, mas ensaiou um trautear ligeiro da canção “Dez anos”, de Paulo de Carvalho — “Dez anos são muito tempo…” — quando esta sexta-feira fez uma das suas raras aparições públicas, uma década depois de ter saído da liderança do PS. O convite era para falar sobre “Economia em democracia”, num congresso sobre seguros, mas o antigo secretário-geral do PS acabou por aproveitar o breve regresso para deixar mensagens muito políticas em tempo de campanha eleitoral — incluindo um apelo aos partidos para que se deixem de “trincheiras” e cheguem a entendimentos alargados no pós-eleições.

Depois de ter feito a piada inicial — “é um prazer estar no meio de tantos seguros”, gracejou, no palco do Congresso Nacional dos Agentes e Corretores de Seguros — e garantido que quando foi convidado para ali estar estava “longe de imaginar que estaríamos a meio de uma campanha”, Seguro dedicou-se a uma intervenção mais teórica sobre como os regimes políticos contribuem, ou não, para o crescimento da economia. Depois, passou ao conteúdo prático (e aos alertas práticos).

“Como é possível que os partidos não se entendam depois das eleições? Há uma coisa que não percebo: a ideia de que não se pode fazer acordos e entendimentos. Parece que é sinal de fraqueza. Passou-se de uma cultura de algum entendimento e diálogo para uma cultura de trincheira. Perdeu-se a cultura de diálogo, de respeito pelo outro (…) e isso cria deslace social”, atirou o líder que, quando estava à frente do PS, chegou a fazer um acordo com o PSD para descer o IRC (que acabou já no tempo de António Costa por não haver uma contrapartida que envolvesse uma redução do IRS).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.