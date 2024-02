O Estado português pagou uma indemnização de mais 700 mil euros à família de Ihor Homeniuk — homem que morreu nas instalações do SEF do aeroporto de Lisboa, em março de 2020 –, mas agora quer o dinheiro de volta e quer que esse valor seja devolvido pelos inspetores condenados a nove de prisão, pelo crime de ofensas à integridade física qualificada e agravada pelo resultado.

Este pedido é, como avança o Diária de Notícias, o “direito de regresso”, mas os três antigos inspetores do SEF já apresentaram a respetiva contestação. Caso este recursos não seja aceite, cada um terá de pagar mais de 237 mil euros.

Para os três ex-inspetores do SEF, a indemnização terá sido calculada com base em informações adiantadas pela viúva de Ihor Homeniuk, sem ter sido apresentada qualquer prova documental. “Chocante é constatar que o Estado português, no âmbito do procedimento extrajudicial de indemnização de Ihor Homeniuk, não tenha exigido — muito menos obtido — qualquer comprovativo documental de que aqueles eram, efetivamente, os rendimentos de um e de outro”, refere a defesa de Luís Silva, um dos inspetores preso no Estabelecimento Prisional de Évora.

A defesa dos antigos inspetores refere ainda que “se o Estado português decidiu proceder ao pagamento da aludida indemnização, fê-lo no cumprimento daquilo que terá perspetivado como uma obrigação natural, e não ao abrigo de qualquer obrigação civil”.