Luís Filipe Menezes, antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e ex-presidente do PSD, juntou-se este sábado à campanha da AD ao marcar presença num comício em Braga. Durante o seu discurso fez um comentário acerca do passado de Pedro Nuno Santos, enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e um dos obreiros da geringonça, dizendo que o agora secretário-geral socialista “só tinha olhos para as meninas do Bloco de Esquerda”.

O comentário já levou vozes ligadas ao Bloco de Esquerda a reagir. Na rede social X, antigo Twitter, a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua acusou a AD de conviver “mal com o protagonismo das mulheres na política”, apesar de tentar “disfarçar” essa posição. “Convivem mal com a igualdade”, defendeu a cabeça de lista do BE por Setúbal, em resposta a uma publicação com um vídeo que contém as declarações de Luís Filipe Menezes.

As “meninas do Bloco de Esquerda”? A AD mostra todos os dias o seu ADN. Em todos os sentidos do trocadilho. Tentam disfarçar mas convivem mal com o protagonismo das mulheres na política. Convivem mal com a igualdade. https://t.co/SMiwkcKPSg — Joana Mortágua ????️‍????????️‍⚧️ (@JoanaMortagua) March 2, 2024

Joana Mortágua disse ainda que a “AD mostra todos os dias o seu ADN”, em “todos os sentidos do trocadilho”. A semelhança entre as siglas desses dois partidos, o segundo sem representação parlamentar, já levou a coligação liderada por Luís Montenegro a publicar um vídeo para “evitar confusões” com “nomes parecidos” e esclarecer os eleitores. Posteriormente, o ADN recusou qualquer confusão e afirmou que “os portugueses não são burros”, lembrando que “durante 50 anos não houve confusão entre PS e PSD, que também só têm uma letra diferente”.

Depois de Joana Mortágua, também Catarina Martins, antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, recorreu à rede social X para questionar os seus seguidores se “também sentiram o bafio misógino que se solta da campanha da direita?”. “Paulo Núncio, Luís Filipe Menezes… direita democrácia, não era? Mas só para o clube de rapazes”, escreveu, fazendo menção à polémica que envolveu o vice-presidente do CDS, que defendeu um novo referendo ao aborto.