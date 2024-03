"Achei que íamos morrer". Casal espanhol a dar a volta ao mundo de mota é atacado e mulher é violada em grupo na Índia

O ministro da Saúde indiano, Banna Gupta, garantiu que o governo responsabilizará os homens envolvidos na violação. “Não conheço os factos completos, mas o governo está empenhado em tomar medidas rigorosas contra todos os malfeitores que cometeram este crime contra qualquer uma das nossas irmãs, indianas ou estrangeiras, dentro da lei”, disse, citado pelo jornal espanhol.

A embaixada espanhola na Índia disse também estar em contacto com as vítimas do crime, para lhes prestar assistência consular e agradeceu o apoio ao casal.

Vicente revelou ao El Mundo que está apenas à espera da autorização de saída do país para o casal pegar nas motas e seguir para Katmandu, no Nepal. “A única coisa que peço agora é que não vejam a Índia como um país de violadores. No geral, é um lugar muito seguro, onde temos sido muito bem tratados, por pessoas muito humildes e trabalhadoras. Porque existem pessoas más em todos o lado.”