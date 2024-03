Autoridades ordenam evacuação de 50 localidades em Kharkiv

Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

As autoridades ucranianas ordenaram esta quinta-feira a evacuação forçada de mais de cinquenta localidades da região de Kharkiv, no nordeste do país, e uma das zonas onde os combates com as tropas russas são mais intensos.

A informação foi confirmada pelo governador da região, Oleg Sinegubov, nas redes sociais, onde informou que devem deixar a região famílias em quase 20 municípios que tenham menores a cargo.