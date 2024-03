Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano.

Os rebeldes houthis do Iémen organizaram um exercício militar em grande escala de um hipotético ataque a Israel, envolvendo simulação de incursões no deserto do Negev e um ataque virtual a um colonato.

Os exercícios, denominados “Jerusalém no nosso caminho”, são conduzidos pelas Forças de Reserva do 6.º Distrito Militar, com o apoio de unidades da força aérea e de artilharia, prontas a “enfrentar as forças hegemónicas e arrogantes lideradas pela América, o Reino Unido e a entidade sionista“, numa referência a Israel, revela a agência não oficial dos rebeldes, Saba.

Os meios de comunicação social referem que estas unidades “atacaram durante o exercício as posições virtuais do inimigo sionista no Negev e tomaram o controlo da colónia de Dimona, bem como as bases inimigas e os centros de liderança”. As tropas houthi também simularam emboscadas contra hipotéticas forças norte-americanas e britânicas que poderiam vir em auxílio das comunidades israelitas do deserto.

Dimona fica quase 2.000 quilómetros a norte da capital do Iémen, Sana’a, sob controlo houthi, e teria de atravessar o espaço aéreo saudita ou iniciar uma travessia do Mar Vermelho e do Golfo de Aqaba para penetrar no sul de Israel e, a partir daí, percorrer os 250 quilómetros até à colónia.

O presidente do Comité Revolucionário do Iémen e principal dirigente houthi, Mohamed Ali Al-Huti, aplaudiu os participantes no exercício, “heróis preparados para enfrentar os seus inimigos“, numa altura em que a insurreição lançou uma campanha contra a navegação internacional no Mar Vermelho, no âmbito da guerra israelo-hamaísta, lançando ataques de drones contra navios comerciais e as embarcações dos EUA e do Reino Unido que tentam protegê-los.

Em resposta, Londres e Washington lançaram uma operação para destruir as plataformas de lançamento destes aviões e quaisquer projéteis houthi que possam ameaçar a segurança destes navios.

Neste sentido, Al Huti declarou que “os americanos terão tudo a perder” se quiserem continuar com a sua campanha de ataques e, como já fez noutras ocasiões, negou que países terceiros estejam a fornecer armas às suas forças: “estes mísseis são cem por cento iemenitas e a crença americana de que vêm de outro lugar não passa de uma ilusão”, disse o líder de um movimento historicamente apoiado pelo Irão.