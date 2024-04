Durante largos anos, a ligação entre a família de José Maria Pedroto e Pinto da Costa foi sempre próxima e, no limite, tinha pelo menos um dia “sagrado”, a 7 de janeiro, quando se fazia a habitual homenagem ao ex-treinador por ocasião da sua morte precoce em 1985 com apenas 56 anos. Agora, a realidade mudou. Houve alguns sinais iniciais dessa viragem em comentários que Cecília Pedroto, viúva do “Zé do Boné”, ia deixando nas redes sociais mas o momento de “cisão” acabou por ser a apresentação oficial da candidatura de André Villas-Boas na Alfândega do Porto. A partir daí, tudo mudou e continua a mudar nos últimos dias.

No discurso de anúncio à luta pela liderança do clube, André Villas-Boas aproveitou a parte inicial para fazer uma referência ao antigo técnico campeão, num dos momentos com direito a mais palmas. “Ser do FC Porto é uma elevação que nos distingue. Gostava de citar uma frase de José Maria Pedroto: ‘As vitórias de um clube dependem sobretudo da capacidade de construir uma estrutura ganhadora, da capacidade e competência de construir ou manter essa estrutura ganhadora. E, existindo necessidade disso, não ter receio de reconstruir ou deixar que outros com uma visão de futuro assumam esse papel. A história não é benevolente com quem não reconhece a sua evolução e se mantém refém do passado’. Esta frase de 1979 plena de sabedoria parece mais atual do que nunca. Sim, somos eternamente gratos e estaremos para sempre gratos a Jorge Nuno Pinto da Costa. Será para sempre o presidente dos presidentes do FC Porto mas é tempo de mudança, de se lançar para uma nova fase da sua vida”, referiu na altura o técnico campeão em 2011.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi também nessa altura que Cecília Pedroto voltou a escrever nas redes sociais, com um reparo a nível das homenagens ao marido. “José Maria Pedroto recebeu o Dragão de Ouro em 1999 e não em 1986, como seria justo e expectável. Uma mágoa que me irá acompanhar até ao dia da minha partida. Faleceu em 7 de janeiro de 1985. A atribuição do Dragão de Ouro é um dos momentos altos do calendário anual do clube. A primeira cerimónia decorreu no dia 17 de janeiro de 1986, relativa à época 1984/85, que deixou marcas na história: o FC Porto foi campeão nacional de futebol e de hóquei em patins, ‘calçou’ a segunda Bota de Ouro, venceu a Taça do Mundo de Estrada… Um começo inspirador, que teve o expoente na gala que decorreu no Hotel Infante Sagres”, escreveu nessa ocasião, dando outro capítulo sobre essa cisão cada vez mais latente.

Mais tarde, num encontro com a Casa do FC Porto em Famalicão, Pinto da Costa respondeu a uma questão de um associado presente e voltou ao tema, tentando “preservar” a imagem do antigo treinador mas fazendo críticas ao posicionamento da família. “Não gostaria de me alongar muito por respeito a José Maria Pedroto. Como sabe tivemos uma amizade fraterna, reconhecida por toda a família, inclusive a viúva quando ele faleceu foi-me entregar o relógio que ele usava a pedido dele. Há uma curiosidade só: é que a senhora é nova perante mim, mas já tem 80 anos e entrou para sócia do FC Porto faz em março um ano. Só em março [de 2023], ela e a filha se lembraram que o FC Porto era o clube delas. “Respeito as opções de todos, respeito os interesses de todos, compreendo que o filho do falecido saudoso Pedroto também está lá metido, depois ver-se-á porquê, mas não queria entrar nisso porque cada um toma as suas opções conforme a sua consciência. Uns têm a consciência mais azul, outros mais branca e outros mais vermelha”, comentou.

Meia hora depois, pela questão da filiação da mãe e pela ligação feita à candidatura de André Villas-Boas, Rui Pedroto, filho do antigo técnico, teve uma resposta dura nas redes sociais no seguimento dessa intervenção em Famalicão. “Um ditadorzeco sem caráter, de um narcisismo patológico e de inominável vileza”, escreveu. Mais tarde, também Cecília Pedroto comentou as palavras do líder dos dragões, deixando apenas uma imagem de um burro a azul e branco com a frase “Vozes de burro não chegam ao céu”.

Esta segunda-feira, em entrevista à SIC, Pinto da Costa voltou a falar sobre Pedroto. “Já percebi o porquê de apoiarem a outra candidatura mas não digo. Não digo porque não quero, em homenagem à sua memória. A pensar no Pedroto. O único argumento que me foi dado… O professor José Neto foi o maior seguidor de Pedroto e no dia do seu aniversário faz sempre um evento no Dragão. Este ano, a família não pôs lá os pés. Mandei uma mensagem à filha, à doutora Isabel, a dizer que lamentava pelo passado e pela grandeza do nome do pai e ela disse que não ia a nada organizado pelo professor José Neto. Então ele depois explicou-me que escreveu um artigo na Bola a dizer que Bernardino Pedroto merecia o sangue que lhe corria nas veias… Mas que culpa é que eu tenho nisso? Nenhuma…”, justificou perante a pergunta.

Já na manhã desta terça-feira, Rui Pedroto voltou a responder ao presidente do FC Porto, aumentando o tom das críticas na sequência das palavras que ouviu na entrevista à SIC, sem justificar contudo o momento em que houve essa cisão com a família. “Pinto da Costa mente descaradamente quanto à homenagem que José Neto faz na data de aniversário do nascimento do meu pai. Esta homenagem foi sempre da iniciativa de José Neto e nunca do FC Porto. Mais: Bernardino Pedroto não se chama Bernardino Pedroto como Pinto da Costa bem sabe. Dizer que ele é filho do meu pai é mais uma tentativa de ferir o nosso sentimento familiar quando o meu pai já não está cá para o desmentir. Nojento!”, escreveu nas redes sociais.