Episódio 3: "Nome de código, Alice"

A loura misteriosa que procura Gavroche no trabalho passa a ser o elo de ligação entre os conspiradores. Chama-se Maria Eduarda e é casada com um dos militares que querem entrar no plano da “Operação Papagaio”: atacar o Rádio Clube Português, interromper o programa de rádio mais ouvido do país e substitui-lo por uma gravação com um apelo à revolução. Também ela vai ser importante na noite da operação, e vai ganhar um nome de código: “Alice”. Com a ajuda do primo, Luís Filipe Costa, Gavroche grava a bobine com a mensagem revolucionária. Mas começam a surgir as primeiras contrariedades: há armas que não funcionam e homens que desistem. E os que são chamados para os substituir podem, afinal, não ser de confiança.

