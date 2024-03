Primeiro uma, depois outra, agora cada vez mais. A par das aparições que vai tendo na condição de líder do FC Porto, como aconteceu na receção da Taça de Portugal de basquetebol conquistada no último domingo frente ao Benfica no Museu do clube, Pinto da Costa tem procurado uma maior presença junto das Casas do clube e na noite desta sexta-feira passou por Famalicão, onde voltou a ser recebido por muitos sócios e adeptos. Nas respostas às questões colocadas, André Villas-Boas, principal opositor nas eleições do próximo dia 27 de abril, voltou a ser visado mas, numa questão em particular, houve outro nome que veio à baila.

“Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado porque a mim é isso que me interessa, não é as viúvas das pessoas que foram importantes no FC Porto. Interessa-me o voto dos portistas anónimos como o senhor”, comentou a propósito de Cecília Pedroto, viúva do antigo técnico dos azuis e brancos, José Maria Pedroto. “Não gostaria de me alongar muito por respeito a José Maria Pedroto. Como sabe tivemos uma amizade fraterna, reconhecida por toda a família, inclusive a viúva quando ele faleceu foi-me entregar o relógio que ele usava a pedido dele. Há uma curiosidade só: é que a senhora é nova perante mim, mas já tem 80 anos e entrou para sócia do FC Porto faz em março um ano. Só em março, ela e a filha se lembraram que o FC Porto era o clube delas”, acrescentou ainda Pinto da Costa, citado pelo jornal Record.

“Respeito as opções de todos, respeito os interesses de todos, compreendo que o filho do falecido saudoso Pedroto também está lá metido, depois ver-se-á porquê, mas eu não queria entrar nisso porque cada um toma as suas opções conforme a sua consciência. Uns têm a consciência mais azul, outros mais branca e outros mais vermelha”, rematou, ainda no âmbito dessa mesma questão feita por um sócio. Em resposta a essas declarações, apenas uma hora depois, Rui Pedroto, filho de José Maria Pedroto, fez uma partilha das declarações de Pinto da Costa e deixou críticas ao presidente dos azuis e brancos. “Um ditadorzeco sem caráter, de um narcisismo patológico e de inominável vileza”, acusou. “Vozes de burro não chegam ao céu”, escreveu também Cecília Pedroto pouco depois em resposta às acusações.

Num outro âmbito, o líder portista que se recandidata a um 16.º mandato falou também sobre a qualidade do plantel comandado por Sérgio Conceição, à luz das críticas feitas por Villas-Boas na véspera em como existia uma ligação entre os problemas financeiros e a perda de qualidade desportiva. “Quando alguém diz que a nossa equipa perdeu competitividade, eu lembro só que neste momento temos quatro jogadores na Seleção portuguesa, três na seleção do Brasil, um na seleção da Argentina e outro que não foi aos Sub-21 da seleção espanhola porque está magoado [Nico González]. É evidente que jogadores que têm 20, 21, 22 anos, como o Otávio que foi aqui de Famalicão, que tem 21 anos, têm todos uma grande margem de progressão. E como eu espero manter a equipa, acho que com um reforço ou outro podemos ainda ter mais convicção e ter aspirações a estar pelo menos numa final”, comentou, admitindo ainda que, “se não fossem os malditos penáltis” frente ao Arsenal, acreditava numa presença dos dragões numa final europeia esta temporada.

“Temos de continuar a fazer investimento, porque o [Alan] Varela não veio de graça, o Nico González não veio de graça, o Otávio recentemente não foi de graça… Portanto nós, apesar das dificuldades que o clube atravessa de tesouraria, temos investido na equipa. E este ano citei esses três jogadores como podia citar outros, portanto vamos continuar a investir na equipa, nas necessidades que a equipa tiver. Agora, acho que não investimos mal, porque este ano se vir o Varela, o Otávio, o Francisco Conceição e o Nico González, são quatro grandes investimentos, mas custaram dinheiro. Hoje valem muito mais do que custaram, é isso que nós temos que continuar a fazer”, apontou Pinto da Costa em resposta a outra questão.

Por fim, e depois de abordar de novo a proximidade maior que quer ter com as Casas a nível de ligação ao clube e de bilhética, Pinto da Costa voltou a falar da Academia da Maia. “Na quarta-feira às 10h30, com a presença do arquiteto [Manuel Salgado], será apresentado o projeto, a realização e a situação de que realmente vamos ter uma academia, que tem dez campos de futebol, um hotel que dá para ter 140 miúdos para lá ficarem, porque há muita gente jovem e o nosso lar já não tem condições, e um mini estádio de 2.500 lugares. O projeto está todo pronto, inclusive está garantido o financiamento para ele”, anunciou.