A ilha de Guishan, localizada em Taiwan e mais conhecida como a ilha da Tartaruga devido ao seu formato, foi parcialmente afetada pelo sismo desta quarta-feira no nordeste do país, acabando por perder parte do seu terreno.

As imagens começaram a circular nas redes sociais e foram, posteriormente, confirmadas pela autoridades de Taiwan, que confirmaram que parte da ilha desabou para o mar, embora tenham garantido que os danos foram pequenos, já que a ilha encontrava-se fechada aos visitantes no momento do sismo.

???????? #Taiwan || Notícias ???????? 3 de abril 2024 ???? Vídeo mostra parte da ilha Guishan desabando após terremoto de 7,5, na foto ilha antes do terremoto de hoje.#TerremotoTaiwan #Terremoto #Earthquare #TerremotoTaiwán ???????? #GuishanIsland pic.twitter.com/dnKeYs1now — Eliabe Nascimento ???????? ???? (@ESRNascimento) April 3, 2024

Nos vídeos partilhados nas redes sociais é possível ver-se a ilha rodeada por uma nuvem de poeira e com danos visíveis na parte superior das montanhas. Segundo o The Guardian, as terras e as rochas caíram para o mar. A informação foi confirmada pelo departamento de turismo de Taiwan, que contou com o apoio de pescadores daquela zona.

As autoridades garantiram ainda que nenhuma pessoa ficou ferida no seguimento do desabamento e que foi realizada uma inspeção em toda a ilha cerca de uma hora depois do sismo, escreve o New York Times.