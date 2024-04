Pelo menos 44 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira num acidente com um ferry que viajava da ilha de Capri e que chocou contra um molhe do porto de Molo Beverello, em Nápoles, no sul da Itália.

As primeiras indicações apontam para que o desastre tenha sido provocado por más condições meteorológicas na região.

Quando chocou contra o molhe, o navio provocou ferimentos num numeroso grupo de pessoas que esperavam para desembarcar, de acordo com o jornal italiano La Repubblica. As autoridades de Nápoles indicaram que os feridos foram transferidos para um hospital da zona.

O acidente coincide com a cimeira de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 — organização formada pelos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Canadá, Japão e Reino Unido — que se realizou na ilha de Capri.