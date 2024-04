Siga o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou esta sexta-feira “qualquer ato de retaliação” no Médio Oriente, num apelo para a contenção horas após Israel ter prosseguido o fogo cruzado com o Irão, lançando vários drones sobre a localidade de Isfahan.

Tal como fez na quarta-feira no Conselho de Segurança, Guterres exortou ao “fim da perigosa espiral de retaliações” iniciada depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, Síria, e do subsequente lançamento de dezenas de drones (aeronaves não-tripuladas) e mísseis sobre território israelita, no sábado.

O responsável máximo das Nações Unidas instou a comunidade internacional a cooperar para “impedir” uma escalada que “poderia derivar em consequências devastadoras para toda a região e além dela”, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

Segundo meios de comunicação social norte-americanos, Israel disparou vários mísseis contra o Irão na província de Isfahan, no centro do país, na madrugada desta sexta-feira.

O Irão negou o ataque, começando por dizer que as defesas antiaéreas tinham abatido vários drones e, mais tarde, afirmando apenas que havia “vários objetos voadores”.