Mais de duas horas de música, 31 canções e um novo recorde. Taylor Swift surpreendeu os fãs esta sexta-feira com um disco duplo e, em troca, os “swifties” fizeram do The Tortured Poets Department o álbum mais ouvido no Spotify num só dia.

O anúncio foi feito pela plataforma que, no X, avançou ainda que a artista norte-americana bateu também outro recorde: tornou-se a mais ouvida num só dia na história do Spotify.

On April 19th, 2024, THE TORTURED POETS DEPARTMENT became Spotify's most-streamed album in a single day, and Taylor Swift became the most-streamed artist in a single day in Spotify history. pic.twitter.com/g2tzdzdgCC — Spotify (@Spotify) April 19, 2024

Taylor Swift anunciou a chegada do seu 11.º álbum em fevereiro no palco dos Grammys. The Tortured Poets Department é, segundo a Personalidade do Ano 2023, uma antologia de novos trabalhos que refletem “eventos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista no tempo — um momento que foi sensacional e triste em igual medida”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O capítulo está encerrado e fechado. Não há nada a vingar, não há contas a ajustar depois de as feridas terem sarado”, escreveu numa publicação no Instagram. “Depois de termos contado a nossa história mais triste, podemos libertar-nos dela.”

Taylor Swift vem pela primeira vez a Portugal este ano. The Eras Tour vai passar por Lisboa, com duas datas esgotadas no Estádio da Luz, nos dias 24 e 25 de maio.