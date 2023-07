Num local ermo da internet, outrora assiduamente visitado por aqueles que pretendiam inteirar-se das últimas novidades musicais, encontra-se uma listagem da média das pontuações dadas pela crítica aos discos que compõem a obra de Taylor Swift – as pontuações estão ordenadas da mais alta para a mais baixa e entre o nome do disco e a média existe uma coluna com a data de edição, o que nos permite chegar a uma simples mas curiosa conclusão: as notas que a crítica dá à mega-estrela pop têm vindo a subir desde o mediano (o álbum homónimo, de 2006) à regravação de Speak Now.

Há um pormenor que pode enviesar a leitura: por razões relativas a direitos de autor, Swift regravou uma data de discos, pelo que a lista, apesar de ir do disco mais recentemente editado para o primeiro a ser lançado, não reflete a ordem cronológica das edições originais — mas o facto de as notas irem subindo com o passar dos anos (e de os discos regravados terem melhores notas que os originais, apesar de serem praticamente iguais). Tal facto reflete o crescendo de respeito em redor da criadora de Folklore.

A música não é como a pintura: enquanto Picasso foi um menino-prodígio que cedo alcançou o estrelato e encheu a conta bancária enquanto despachava fase azul atrás de fase rosa e exibia toda a sua técnica, Cézanne passou décadas de obscuridade a refinar uma mesma ideia, que só foi reconhecida quando já ia em idade avançada; muitos outros não foram reconhecidos antes da morte.

