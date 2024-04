O vírus influenza é aquele que tem maior probabilidade de desencadear uma nova pandemia no futuro, noticia este sábado o The Guardian, citando um estudo internacional que recolheu as opiniões de quase duas centenas de investigadores especializados em doenças infecciosas.

O estudo, conduzido por investigadores da Universidade de Colónia (Alemanha), deverá ser apresentado na próxima semana, durante o congresso da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, que decorrerá em Barcelona.

De acordo com os dados preliminares do estudo, avançados pelo The Guardian, 57% dos principais investigadores em doenças infecciosas acreditam que a próxima pandemia global será causada por uma estirpe do vírus influenza, que é o vírus responsável pela gripe sazonal.

“O influenza aparece todos os invernos”, disse ao jornal inglês o investigador Jon Salmanton-García, responsável pelo estudo. “Poderíamos descrever estes surtos como pequenas pandemias. São mais ou menos controlados porque as diferentes estirpes que os causam não são suficientemente virulentas, mas pode não dar-se esse caso para sempre.”

Em segundo lugar surge a “Doença X”, o nome dado pela comunidade científica a um eventual vírus ainda desconhecido dos cientistas. A “Doença X” é apontada como a causa mais provável para a próxima pandemia por 21% dos cientistas inquiridos. Será um caso semelhante ao da Covid-19, já que também o SARS-CoV-2 era desconhecido até surgir em 2019.

O SARS-CoV-2 é, de resto, a terceira hipótese mais votada pelos cientistas — 15% dos investigadores apontaram o vírus como o protagonista da próxima pandemia —, sendo seguida por outros como Lassa, Nipah, Ébola e Zika.

Ainda esta semana, a Organização Mundial da Saúde alertou para o risco de transmissão de gripe aviária para humanos e falou mesmo em “enorme preocupação”, devido à taxa de mortalidade “extraordinariamente alta” daquele vírus.