Dezenas de caixões brancos a ser transportados por homens calçados com galochas e com fatos de proteção descartáveis, com os rostos cobertos com máscaras respiratórias, as mesmas que nos habituámos a ver durante a pandemia de Covid-19. As imagens podem ser encontradas num vídeo do TikTok com milhares de partilhas e quase 100 mil gostos.

A legenda que acompanha a imagem é rápida a tirar conclusões: “Este vídeo mostra vítimas de Mpox em África”, referem os autores das publicações, que acusam as autoridades de saúde de “fomentar o medo, tal como fizeram durante a Covid”.

Com recurso ao mecanismo de pesquisa de imagens TinEye, é possível detetar a origem do vídeo que está a ser associado ao funeral de “vítimas de Mpox em África”. A pesquisa remete para um artigo da Reuters, de dia dois de setembro, sobre uma cerimónia fúnebre realizada no Congo, para as vítimas do conflito entre o exército e as milícias rebeldes do país. Sem nenhuma menção a mortes por Mpox, mas sim a “vítimas diretas ou indiretas dos combates”, de civis a membros do exército.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além da Reuters, a Brave TV, um meio de comunicação local da República Democrática do Congo, partilha um vídeo no Youtube, em que mostra imagens idênticas às que estão a ser partilhadas nas redes sociais, mas novamente sem nenhuma menção ao vírus da Mpox.

As imagens que mostram dezenas de caixões brancos e homens calçados com galochas e com fatos de proteção descartáveis, com os rostos cobertos com máscaras respiratórias, foram gravadas no dia dois de setembro, na cidade de Goma, no “Stade de l’Unité”.

A Organização Mundial de Saúde decretou, no final de agosto, a Mpox como uma emergência de saúde pública global, depois de declarar uma emergência de saúde pública em África, devido a uma nova estirpe do vírus. Na altura, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus alertou para “o potencial para uma disseminação além África“.

Menos de 24 horas depois, foi confirmado o primeiro caso fora de África, identificado no dia 15 de agosto na Suécia, na região de Estocolmo. As comparações com a pandemia de Covid-19 foram imediatas e obrigaram às autoridades de saúde, como o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças a vir garantir que os dois vírus “espalham-se de maneiras diferentes, têm riscos completamente diferentes e também há uma vacina eficaz” para o Mpox. Ou seja, que o Mpox “não é a próxima Covid-19“.

Esta não é a primeira vez que são partilhadas informações falsas sobre a Mpox. O Observador já escreveu um Fact Check a desmentir as supostas ordens da Organização Mundial de Saúde aos governos de diferentes países para prepararem novos confinamentos.

Conclusão

Não é verdade que as imagens que estão a ser partilhadas por várias publicações de Facebook mostrem caixões de vítimas da “Mpox em África”. Uma pesquisa invertida pela imagem, com a ajuda da ferramenta Tineye, remete-nos para as cerimónias fúnebres de vítimas da guerra civil no Congo, em nada relacionadas com o vírus da Mpox.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.