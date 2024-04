O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quinta-feira uma resolução em que alerta para as tentativas de ingerência e desinformação da Rússia e apela a que os suspeitos de receberem subornos do Kremlin divulguem as suas contas.

Na resolução, o PE manifesta-se chocado com alegações de que alguns eurodeputados foram pagos para disseminar propaganda russa e que vários participaram nas atividades do meio de comunicação social pró-russo “Voz da Europa”.

Apesar de a Rússia ser o principal país ingerente, os eurodeputados lembram que também a China foi recentemente implicada em alegados pagamentos a um assistente parlamentar do grupo da extrema-direita.

A resposta a estas ameaças, consideram ainda, só pode ser eficaz se se basear numa abordagem política transversal, completa e a longo prazo, adotada conjuntamente pela UE e pelos Estados-Membros.

A resolução — aprovada com 429 votos a favor, 27 contra e 48 abstenções — apela ao Conselho da UE que inclua meios de comunicação social patrocinados por Moscovo e indivíduos responsáveis por campanha de desinformação e propaganda no próximo (o 14.º) pacote de sanções à Rússia.