As audiências de Abril mostram que o Observador ultrapassou o global reach do site do Expresso e dos vários outros sites da Impresa que contrinuem para as contas do semanário: Mirante, BPI Expresso Imobiliário, Tribuna, Expresso emprego, Blitz e Boa Cama Boa Mesa.

Segundo o ranking Netaudience, da Marktest, o Observador chegou a 2 110 424 indivíduos, enquanto o Expresso e as suas outras marcas tiveram um alcance de 2 096 760 utilizadores.

O Observador encontra-se em sétimo lugar do ranking, atrás da TVI (que lidera), da SIC, do Correio da Manhã, da NiT e do JN. Todos estes cinco sites têm agregados nos seus números de audiências os resultados de um conjunto de outros sites dos respetivos grupos empresariais. O primeiro site individual a surgir na tabela é o da Flash, em sexto lugar, uma posição acima do Observador. A seguir ao oitavo lugar do Expresso, surgem o OLX, o DN e, em 11º lugar, os vários sites da RTP (onde se incluirão as estações de rádio da RDP).

Numa comparação com os sites de outras rádios, a TSF surge em 22º lugar, com um terço do global reach do Observador. Seguem-se a RFM, em 26º, e a RR em 29º, com sensivelmente um quinto da representação do Observador. Ainda surgem a Rádio Comercial, em 34º, e nos lugares finais do ranking, a M80, a Cidade, a Mega Hits e a Smooth Fm.