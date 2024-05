O Banco de Portugal teve em 2023 um prejuízo operacional de 1.054 milhões de euros, tendo de recorrer a provisões antigas para evitar fechar as contas globais do ano no vermelho. Este prejuízo operacional do Banco de Portugal já era esperado, dada a inversão da política monetária agressiva que existiu na zona euro até 2021/2022. Ainda assim, em abril o ministro das Finanças manifestou “surpresa, espanto e preocupação” face a este resultado operacional. Mário Centeno está a dar uma conferência de imprensa para falar sobre este tema, que fará com que este ano não seja pago qualquer dividendo ao Estado.

“O resultado antes de provisões e impostos (RAPI) de 2023 foi negativo em -1.054 milhões de euros”, indicou o Banco de Portugal, acrescentando que “a materialização do risco de estrutura de balanço criou um desencontro entre a remuneração dos ativos e o custo dos passivos”. Isto é, “os títulos dos programas de política monetária apresentaram rentabilidades fixas inferiores às dos passivos de curto prazo, que são remunerados a taxas variáveis, associadas maioritariamente às taxas de política monetária, gerando uma margem financeira negativa”.

Porém, “as provisões acumuladas ao longo dos anos permitiram absorver este resultado“, diz o Banco de Portugal, explicando que foi utilizada a “Provisão para Riscos Gerais (PRG) para cobertura completa do RAPI, tornando o resultado antes de impostos (RAI) nulo“. Ou seja, a conta global de lucros/prejuízos ficou em zero, graças ao consumo de parte da provisão.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse em meados de abril, no Parlamento, que tinha recebido com “surpresa, espanto e preocupação” a notícia de que o Banco de Portugal (BdP) iria registar um prejuízo operacional superior a mil milhões de euros, uma informação que “não estava na pasta de transição” que recebeu de Fernando Medina.

Apesar desta declaração de Miranda Sarmento, os prejuízos operacionais não só do Banco de Portugal como de praticamente todos os bancos centrais da zona euro foram um fenómeno amplamente noticiado desde o início deste ano e até antes.

Porque é que os bancos centrais têm prejuízos (operacionais)?

O que está em causa é que durante a era das taxas de juro negativas, nos últimos anos, os bancos centrais passaram a cobrar juros aos bancos comerciais quando estes lá “parqueavam” a sua liquidez excedentária – ou seja, passou a ser uma receita para o Banco de Portugal aquilo que em tempos normais seria uma despesa. Mas, agora, voltou-se à normalidade: os bancos centrais do Eurossistema não só deixaram de cobrar juros como já estão a pagar aos bancos (comerciais) por esses depósitos.

A margem financeira do Banco de Portugal também está a ser pressionada pelas rendibilidades muito baixas (até negativas) dos títulos de dívida portuguesa que esteve a comprar nos últimos anos. Foram essas compras de dívida, iniciadas em 2015 e intensificadas na pandemia, que engordaram o balanço do banco central para mais de 100 mil milhões de euros.

Muito devido à própria ação dos bancos centrais, que ajudaram a comprimir os juros dos países através das suas compras, nos últimos anos os Estados conseguiram emitir novas séries de dívida com juros anuais (fixos) muito baixos – e boa parte desses títulos, depois de ser vendida a investidores privados, acabou no balanço do banco central e por lá continua (a render muito pouco).

Foi diferente nos primeiros anos desses controversos estímulos monetários. No início, os títulos de dívida pública portuguesa que o Banco de Portugal comprava no mercado (a investidores privados) contemplavam o pagamento de juros anuais mais elevados e, por outro lado, o Banco de Portugal comprava-os a desconto em relação ao chamado par.

O par é o capital que o Estado português teria de reembolsar (e reembolsou, a 100%, à medida que os títulos foram atingindo a maturidade). Mas porque o banco central os comprou a desconto, isso maximizou a mais-valia – e foi por este duplo efeito é que as compras de dívida foram muito rentáveis para o Banco de Portugal e, em diferentes medidas, para a generalidade dos bancos centrais da zona euro.