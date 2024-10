"Eu exijo a provisão, senhor Ricardo Salgado". Que provisão é esta que os "lesados do BES" reclamam?

Perante o olhar vago de Ricardo Salgado, Jorge Novo desejou sorte ao ex-banqueiro e repetiu uma pergunta retórica que os chamados “lesados do BES” fazem há vários anos: “onde está a provisão?“. Dez anos depois da queda do banco, alguns dos que investiram em títulos de dívida de empresas do GES, aos balcões do BES, continuam a exigir todo o dinheiro que perderam, recusando até o acordo de pagamento parcial que foi apadrinhado por António Costa no final de 2016. E a chave para o reembolso total está na tal “provisão” que foi feita por Salgado mas que, na sua leitura, foi apropriada pelo Novo Banco.

“O senhor [Ricardo Salgado] mandou-nos um documento escrito [a dizer] que deixou uma provisão“, garantiu Jorge Novo, exaltado, à entrada do Campus de Justiça em Lisboa. A referência é antiga e remonta aos primeiros meses de 2014, quando o Banco de Portugal iniciou a estratégia de ring fencing (delimitação) do Banco Espírito Santo (BES), para tentar proteger o banco dos problemas nas empresas do Grupo Espírito Santo (GES). Nessa altura, o supervisor exigiu que fosse feita uma auditoria independente.

Na sequência dessa auditoria, feita pela KPMG nos primeiros meses de 2014, foi determinado que o banco devia fazer uma provisão mínima de 700 milhões de euros, que deveriam ser colocados de parte para cobrir os riscos associados à exposição do GES. Quando a provisão foi feita foi ficando a perceção – até em notícias publicadas na imprensa – de que tinham sido colocados de parte 700 milhões de euros para dar maiores garantias de que os clientes que tinham subscrito papel comercial (dívida) de empresas não financeiras do GES não ficariam sem reembolso.

O próprio Banco de Portugal reconheceu, num comunicado oficial emitido um ano depois, em março de 2015, que a análise da consultora tinha entre os seus objetivos estimar quais seriam os “eventuais riscos de incumprimento da Espírito Santo International [ESI, empresa do GES] perante os clientes de retalho do grupo ESFG”.

Provisão não foi criada no BES mas, sim, no ESFG. O que era o ESFG? E a ESI? ↓ Mostrar ↑ Esconder O supervisor, então liderado por Carlos Costa, referia-se aos “clientes de retalho do grupo ESFG” porque a provisão “especial” de 700 milhões que depois foi criada não foi no BES mas, sim, na Espírito Santo Financial Group (ESFG), que era a holding da família que geria as participações em empresas financeiras (não só no BES mas, também, na seguradora Tranquilidade, entre outras). A provisão foi criada para acautelar a exposição do banco à Espírito Santo International (ESI), outra empresa holding que geria as participações das empresas controladas pela família Espírito Santo, em vários setores e áreas de negócios. Foi na ESI que foram encontradas “irregularidades nas contas”, incluindo dívida não contabilizada. O ramo não financeiro do grupo estava concentrado na ESI e na RioForte (cujo capital era totalmente da ESI). No final de 2013 a entidade tinha uma dívida total de 7.300 milhões de euros, cuja maior parte (6.039 milhões) dizia respeito a títulos de dívida (papel comercial) vendido a clientes de retalho e investidores institucionais.

Mas nesse mesmo comunicado esclarece-se que o facto de se ter constituído provisões não confere a ninguém direitos jurídicos de reclamar seja o que for. Ou seja, ordenar uma auditoria para calcular riscos e, em resultado dessa auditoria, ordenar uma provisão não é o mesmo que obrigar um banco a colocar de parte dinheiro para um fim específico, argumenta o Banco de Portugal.

“De acordo com a Norma Internacional de Contabilidade (NIC) 37, as provisões constituem passivos de tempestividade e quantia incerta”, afirmou o Banco de Portugal, acrescentando que as provisões “não representam passivos a pagar, nem direitos invocáveis por terceiros“. Por outras palavras, se as empresas não financeiras do GES (que são as entidades de quem os “lesados” são credores) vão à falência, o processo de insolvência deve seguir os trâmites normais – respeitando a hierarquia de acionistas e credores, como em qualquer falência. Nessa perspetiva, aquela provisão assumida na ESFG não poderia significar uma violação das regras normais da insolvência das empresas.

Ricciardi disse ser “testemunha” de que provisão foi constituída

Esta leitura não corresponde à de José Maria Ricciardi – primo de Ricardo Salgado que foi administrador do banco. Quando interpelou o ex-presidente do BES, à entrada do tribunal, o “lesado” Jorge Novo lembrou que há poucos anos Ricciardi defendeu que a provisão existiu e que, de facto, os “lesados” têm direito a ela.

Foi em abril de 2022, perante um grupo de “lesados”. “Sou testemunha viva de que se fez uma provisão absolutamente integral para vos pagar aquilo que vos era devido e que resultou da vossa confiança num nome que, infelizmente, apesar de ter sido credível durante muitos anos, foi destruído”, afirmou Ricciardi. “Sou testemunha de que foi constituída a provisão e testemunharei a vosso lado se alguma vez necessitarem”, acrescentou.