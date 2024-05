Gustavo Ribeiro nas "meias" do torneio de apuramento de skateboarding para os Jogos Olímpicos

O atleta olímpico Gustavo Ribeiro apurou-se para as meias-finais do torneiro de skateboarding de Xanga que permite o acesso aos Jogos Olímpicos de Paris2024, com um 11.º lugar de 16 vagas disponíveis.