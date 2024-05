Foi detido um suspeito de planear um ataque terrorista durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Direção-Geral de Segurança Interna (DGSI), em França, apurou que o suspeito, agora em prisão preventiva, planeou um ataque contra os eventos de futebol dos jogos a realizar na cidade de Saint-Étienne.

Segundo a BFMTV, que recolheu informações junto de fonte policial francesa, um cidadão checheno de 18 anos foi detido no dia 22 de maio. É suspeito de querer cometer um ataque de inspiração islâmica em solo francês. De acordo com os elementos da investigação revelados pela fonte policial, o jovem preparava um ataque contra o estádio Geoffroy-Guichard, que irá receber vários jogos de futebol neste verão. O ataque teria como alvo espetadores e membros da polícia.

Segundo informações da BFMTV, o jovem negou ter planeado qualquer ataque enquanto estava sob custódia policial e a ser interrogado.

Durante a busca realizada pela polícia, os investigadores encontraram uma foto do estádio Saint-Étienne num computador. Também foram encontrados vídeos desse mesmo estádio no telefone do jovem.