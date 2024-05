A PSP está já a reunir informações sobre os incidentes com adeptos do FC Porto e a atuação dos agentes destacados para o jogo da Taça de Portugal, no último domingo (26), para que sejam abertos processos disciplinares aos polícias envolvidos. A decisão surge depois de terem começado a circular algumas imagens em que agentes da PSP disparam bolas de tinta (para marcação de suspeitos) e usam um spray para conter adeptos e de o próprio clube ter vindo a público lamentar o que aconteceu — anunciando estar a “averiguar os factos que originaram os incidentes e a forma como foram debelados”.

Num dos vídeos, muito curto, com pouco mais de dez segundos, é possível ver um elemento da Unidade Especial de Polícia, que estava na zona da pista de tartan nos dois topos do Estádio Jamor, onde jogavam Sporting e FC Porto, a disparar em frente na direção de adeptos dos azuis e brancos que estavam de pé junto dos muros mais próximos do relvado. Chegou até a falar-se em balas de borracha, sendo que, na verdade, o agente em causa estaria apenas a “marcar” um dos presentes para que mais tarde pudesse ser identificado através de balas de tinta. Mais tarde, começou também a circular imagens de um spray utilizado para fazer recuar adeptos. Tudo está a ser analisado pelas autoridades competentes, sendo que também o FC Porto segue o assunto.

Em resposta ao Observador, a Direção Nacional da PSP explica esta sexta-feira que está já “a reunir informação sobre os vários incidentes relatados”, esclarecendo que “logo que reunida toda a informação, serão instaurados os procedimentos de índole disciplinar com vista a apurar as circunstâncias em que os factos ocorreram e eventual responsabilidade disciplinar dos polícias intervenientes”.

A reação surge assim depois de o clube se ter manifestado em comunicado, publicado no site e divulgado na rede social X. “A Futebol Clube do Porto, Futebol SAD lamenta profundamente os incidentes ocorridos no passado domingo, no recinto do Estádio Nacional do Jamor, que envolveram adeptos do FC Porto e as forças de segurança. Mais esclarece que já se iniciaram formalmente, durante o dia de ontem [quarta-feira], as primeiras diligências junto das forças de segurança, a Polícia de Segurança Pública, e da entidade organizadora da final da Taça de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de averiguar os factos que originaram os incidentes e a forma como foram debelados”, apontou a sociedade dos dragões, naquele que foi o primeiro comunicado oficial emitido pelo novo Conselho de Administração.