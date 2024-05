Era apenas um formalismo, representava muito mais do que um formalismo. Conforme previsto, e desta vez sem qualquer alteração ou mudança de última hora, Pinto da Costa e o restante Conselho de Administração da FC Porto SAD deu lugar ao novo presidente do clube, André Villas-Boas, e à sua equipa executiva que irá assumir os destinos da sociedade azul e branca. “A proposta apresentada pelo FC Porto na Assembleia Geral Ordinária da sociedade foi aprovada com o voto unânime dos 18 acionistas presentes no Auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão”, anunciaram os dragões em comunicado no site oficial.

Em atualização