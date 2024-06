Em Abril, os consumidores europeus adquiriram praticamente 219.770 veículos equipados com baterias recarregáveis, o que representa um crescimento de 11% face ao mesmo período de 2023. Em termos de percentagem do mercado, os veículos com baterias recarregáveis — o que inclui eléctricos, mas igualmente os híbridos plug-in (PHEV) — representaram no 4.º mês de 2024 cerca de 20% do total de modelos transaccionados, registando uma redução de 1% face ao mesmo período de 2023, segundo os dados colectados pelo analista José Pontes, da EV Volumes.

Entre os veículos vendidos com bateria recarregável, os 100% eléctricos atraíram 143.000 novos compradores, o que lhes garantiu 13% do mercado total, ficando os restantes 77.000 para os PHEV, o que representou 7% do total do mercado. Em Abril, se os eléctricos viram as vendas subir 17%, os PHEV viram a procura aumentar somente 5%, provando que os primeiros são o tipo de motorização que mais cresce, enquanto os segundos perdem cada vez mais dinamismo, apesar do grande empenho da Alemanha em dar a mão sobretudo a marcas como a BMW e a Mercedes, que preferem apostar nos PHEV do que nos eléctricos, por necessitarem de um nível de investimentos inferiores (em plataformas específicas, fábricas novas ou profundamente remodeladas e produção de células para baterias).

Se considerarmos os primeiros quatro meses do ano, os modelos com baterias recarregáveis totalizaram 923.171 unidades, mais 6% do que em 2023, o que corresponde a 21% do mercado. Entre eles, os 100% eléctricos comercializaram 590.000 unidades (13% do mercado), com os PHEV a colocarem no mercado 330.000 unidades, o que equivale a 8% de share. E para os que ainda continuam com dúvidas sobre o potencial comercial dos veículos com baterias recarregáveis, basta recordar que em 2023 foram vendidos mais de 3 milhões deste tipo de veículos, um incremento de 16% face ao ano anterior. A quota de mercado correspondeu a 24%, contra 23% em 2022, 19% em 2021 e 11% em 2020.

Volvo e Tesla batem-se pela liderança nos EV

Com 9489 unidades vendidas, o Tesla Model Y foi o eléctrico mais vendido no mercado europeu em Abril, mercado que continua a liderar apesar de ter caído 11% em relação ao mesmo período de 2023. A novidade foi não só o 2.º modelo mais vendido, como a curta distância a que ficou do líder do ranking. Referimo-nos ao Volvo EX30, que colocou no mercado 8672 unidades, aproximando-se do Model Y e afastando-se do VW ID.4, que chamou a si a 3.ª posição, com 6011 veículos. O 4.º lugar entre os eléctricos mais vendidos coube ao Audi Q4 e-tron (5909), a que se seguiu o VW ID.3 (5157), o BMW iX1 (4506), Tesla Model 3 (4482), Skoda Enyaq iV (4359) e BMW i4 (4309).

Se considerarmos as vendas no primeiro quadrimestre de 2024, o Tesla Model Y foi o modelo mais vendido, com 67.560 unidades, seguido pelo Tesla Model 3 (31.731), Volvo EX30 (22.283) e o Audi Q4 e-tron (21.443). Nos lugares seguintes do ranking encontramos o Peugeot e-208 (18.828), o Skoda Enyaq iV (18.162), o Volvo XC40 (18.073), o MG4 (17.668) e o BMW i4 (16.684).