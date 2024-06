Siga aqui o nosso liveblog sobre atualidade política

O primeiro-ministro recordou esta segunda-feira as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos em 2017 e expressou o compromisso de que “estes territórios não caiam no esquecimento”.

No dia em que passam sete anos do incêndio que se iniciou em Pedrógão Grande (distrito de Leiria) e que causou 66 mortos, Luís Montenegro recordou a data com uma mensagem nas redes sociais.

Hoje é dia para recordar as vítimas e familiares marcados por esta tragédia. E para reforçar o compromisso para que não se volte a repetir e estes territórios não caiam no esquecimento”, referiu o chefe do Governo.

O incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande e alastrou a concelhos vizinhos provocou 66 mortos e mais de 250 feridos, sete dos quais graves, destruiu meio milhar de casas e 50 empresas.

Em outubro do mesmo ano, outros incêndios na região centro fizeram 49 mortos e cerca de 70 feridos, registando-se ainda a destruição, total ou parcial, de cerca de 1.500 casas e mais de 500 empresas.

Este ano, o Presidente da República decidiu assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em três concelhos do distrito de Leiria afetados pelos incêndios de 2017 — Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera — comemorações a que se juntou no dia 10 de Junho o primeiro-ministro, Luís Montenegro.