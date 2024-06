A presidente da comunidade da capital espanhola, Isabel Díaz Ayuso, condecorou esta sexta-feira o Presidente da Argentina, Javier Milei, com a Medalha Internacional de Madrid. Num evento na Porta do Sol, a responsável madrilena disse que era uma “honra” receber o Chefe de Estado argentino, decidindo homenagear os “vínculos históricos, culturais, linguísticos e económicos” entre a Argentina e Madrid.

Num discurso após a condecoração, Isabel Díaz Ayuso elogiou o Chefe de Estado. Tratando-o por “tu”, a presidente da comunidade de Madrid recordou que Javier Milei herdou uma “situação económica extrema com metade da tua população na pobreza”. “Estás a encarar [a situação] com firmeza e coragem com medidas que são uma lufada de ar fresco em todo o continente americano e também na Europa.”

Tal como Javier Milei defende, a presidente da comunidade de Madrid recordou o valor da “liberdade”. “A defesa da liberdade vale sempre a pena, por muitas ameaças que receba. É por isso que recebes esta medalha internacional”, disse Isabel Díaz Ayuso ao chefe de Estado argentino.

Na sua visita a Madrid — a segunda num mês —, Javier Milei não vai visitar nem o Rei Felipe VI, nem o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, com quem mantém inúmeras tensões. No mês passado, o Chefe de Estado argentino esteve numa cimeira que reuniu partidos europeus de direita radical e chamou à mulher do líder socialista, Begoña Gómez, “corrupta”, devido aos processos judiciais de que é alvo, o que gerou controvérsia — e levou mesmo a que a diplomacia de Madrid retirasse a embaixadora espanhola de Buenos Aires.

Neste contexto, Isabel Díaz Ayuso aproveitou para mandar uma farpa ao governo espanhol. “Presidente, que Argentina e Espanha nunca rompam os seus vínculos históricos. Que continuemos a visitar-nos com naturalidade e que a liberdade mude a vida de milhões de argentinos com as tuas medidas que sempre estão certas.”

Por seu turno, Javier Milei retribuiu os elogios à líder da capital espanhola, atirando contra o “socialismo”. “É uma verdadeira honra receber esta condecoração. Nós viemos do futuro contar uma história — a dos danos e da decadência que causa o socialismo”, afirmou o Presidente da Argentina, acrescentando que a “virtude do socialismo é gerar pobreza”.

“O socialismo está baseado na inveja, no ódio e no ressentimento”, disparou Javier Milei, frisando que está “muito grato” por visitar Espanha. Além disso, o Chefe de Estado da Argentina disse que gosta muito de visitar o país e os “grandes amigos” que mantém no país, “admirando” as políticas de Isabel Díaz Ayuso.

Colocando diretamente na mira o “senhor Sánchez”, o Chefe de Estado argentino aproveitou para criticá-lo diretamente. “Apesar de ter estudado economia, não a entendeu”, atirou Javier Milei, tendo a “esperança” de que os espanhóis “estejam a acordar” do socialismo, como “fizeram na Argentina”.