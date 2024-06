Siga aqui o nosso liveblog sobre o Euro2024

A segunda parte do jogo entre Portugal e Turquia para o Euro 2024 ficou marcado por várias invasões do relvado do Signal Iduna Park com um único objetivo: Cristiano Ronaldo. A que mais se destacou foi a de um jovem adepto que utilizava o equipamento da equipa turca, precisamente o adversário da Seleção nacional — foi ele o primeiro a chegar até ao seu ídolo, sendo prontamente atendido por Cristiano Ronaldo, que lhe abriu os braços, e conseguiu não só um abraço como a desejada selfie com o capitão português.

As imagens estão em várias publicações de adeptos na rede social X (antigo Twitter). E depois de ter conseguido o que queria, o rapaz ainda fez uma magnífica corrida junta à linha lateral para fugir aos seguranças.

Ronaldo took a moment to take a picture ????with a young child who pitch invaded during Portugal's game with Türkiye ???????? ???? pic.twitter.com/ISxYs82dOw — Futballnow (@futballnow001) June 22, 2024

Após o sucesso do pequeno adepto turco, pelo menos outros cinco adeptos entraram no relvado

Um outro vídeo, mostra um segundo adepto que, apesar de ter alcançado Ronaldo no campo, não conseguiu assegurar a sua foto antes de ser conduzido para fora pelos seguranças.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um terceiro, conseguiu desviar-se dos seguranças da UEFA para, enquanto carregava consigo uma bandeira portuguesa, dar também ele um abraço ao ídolo português, como pode ser visto também num vídeo publicado no X.

O invasor de campo pegou em Ronaldo ???? pic.twitter.com/wzGRykeTcL — B24 (@B24PT) June 17, 2023

Já depois do jogo ter terminado, outro invasor não teve a sorte dos anteriores e foi conduzido para fora do relvado antes de conseguir alcançar Cristiano Ronaldo. Um outro post mostra esse momento — vê-se um dos seguranças a derrubar Gonçalo Ramos e a receber uma cara feia da parte de Ronaldo.

2024 Euro Pitch invaders are out of control. Security just took out a Portuguese player. Madness in Germany #EURo2024 pic.twitter.com/7uAPK5hSBd — RGF (@rgfray1) June 22, 2024

Aliás, Ronaldo é tão famos que até a menina que entrou em campo com os jogadores portugueses ficou absolutamente deslumbrada por ter estado ao seu lado.

Martinez preocupado com invasões

Apesar de tudo ter corrido bem, o selecionador nacional mostrou-se preocupado com os incidentes, lembrando que um dia as intenções dos invasores “podem ser erradas”.

É uma preocupação. As intenções dos adeptos hoje foram boas. Mas, um dia, as intenções podem ser erradas. Não pode acontecer num campo de futebol, ainda mais quando existe muita segurança. Os adeptos têm de perceber que essa não é a maneira certa e não ganham nada com isso”, afirmou Roberto Martinez.

Durante as invasões, Portugal já ganhava o confronto por 3-0, com golos de Bernardo Silva (21′), Samet Akaydin (autogolo, 28′) e de Bruno Fernandes (55′), este último contando com uma assistência do capitão da Seleção Nacional, que lhe valeu mais um recorde.

Com este resultado, a seleção portuguesa alcança os seis pontos no grupo F, assegurando o primeiro lugar do grupo e a passagem para a próxima fase da competição, os oitavos de final, ainda antes do jogo final.

Portugal fecha a sua participação na fase de grupos nessa Euro 2024 na próxima quarta-feira às 20h00 frente a seleção da Geórgia, que depende de uma vitória para avançar para os “oitavos”.

Já a Turquia vai disputar a sobrevivência na competição frente à seleção da Rep. Checa no mesmo horário.

Atualizada às 21h28