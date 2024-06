The Coffee

Alameda dos Oceanos 41Z, 1990-203 Lisboa. Todos os dias das 8h00 às 20h00 e domingo das 9h00 às 19h00.

De inspiração japonesa, o The Coffee chegou a Portugal em julho de 2022, quatro anos depois de assentar no Brasil, em São Paulo, e de se começar a expandir internacionalmente, a partir de 2019. Com já 12 lojas por cá, e com a abertura mais recente a dar vida a um novo espaço no Parque das Nações, este café urbano tem como protagonista o café de especialidade, que se pretende destacar pela qualidade e perfeccionismo num espaço otimizado onde o minimalismo reina. Pela carta não falta, por isso, café. Simples, frappé e coado, são mais de 20 as opções geladas no The Coffee. Mas não é só de café que aqui se trata. Apesar de compor o menu, com sugestões de bebidas puristas, como o iced black (3,10€) e o cold brew (4€), e autorais, como o salted caramel (4,50€), o black ginger (4,60€) ou o iced vanilla (4,40€), o café partilha as atenções com os matchas e com bebidas frescas e sem cafeína. Neste super-concentrado de chá verde em pó, há cinco opções diferentes, com o matcha iced mint (4,90€), com leite e um toque de menta, e o ichigo matcha (4,70€), com morango, a saltarem à vista. Se o café não for a preferência, há sempre gelatos a combinar os sabores do sorvete de baunilha batido com chocolate ou mentol e iced lattes a decorarem um copo com gelo, leite e, por vezes, canela.

BOA-BAO

Rua da Picaria 61 65, 4050-477 Porto. De domingo a quinta-feira das 19h00 às 22h30 e sexta-feira e sábado das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 23h00.

Uma sétima ponte no Porto que viaja diretamente até à Ásia? É o Boa-Bao. O restaurante de gastronomia pan-asiática aterrou em Lisboa há sete anos, tendo depois expandido as suas fronteiras até ao Porto, em 2018, e Barcelona, em 2019. Aqui falamos da invicta e deste espaço que se apresenta como um mercado asiático, respeitando e dando a conhecer as receitas originais e os sabores locais de sete países do oriente: China Índia, Vietname, Tailândia, Malásia, Coreia e Indonésia. É este último que, no Boa-Bao, ensina a adotar um estilo de vida de saudável para a mente e para o corpo através da carta de mocktails: tropical e floral, o Mango Khan (8€) conjuga os sabores frutados da manga e do maracujá com o chá de flor de cerejeira; picante e cítrico, o Lee Chi (8€) não é para todos os gostos, com a lichia e o gengibre a conviverem com a citronela e FT Ginger Beer; doce e tropical, o Kali’s Potion (8€) convida o abacaxi, o hibisco, a framboesa e o ruibarbo a saltarem para o copo; e o Jamu Tonic (7€), detox e com um aroma a terra, nasce da junção do gengibre com curcuma, mel e FT Tónica Mediterrânea.

Seagull Method Café

R. da Palmeira 23, 1200-311 Lisboa. Todos os dias das 9h00 às 18h00.

Conhecido pela fila de espera que junta à sua porta locais, habituais e estrangeiros, o Seagull Method é um daqueles cafés lisboetas que oferecem uma carta de brunch disponível todo o dia e todos os dias. Apesar de ser pelas panquecas, ovos mexidos, tostas de abacate e french toasts que os clientes deste espaço no Príncipe Real ficam em média 40 minutos pela rua, há também bebidas na carta que fazem com que valha a pena a espera. Fresquinhos para o verão, ou para qualquer altura do ano, há sete opções de café gelado que ilustram esta carta guiada por gaivotas pintadas a vermelho. Por entre o bumble coffee (5€), com sumo de laranja, e o freddo espresso (2,50€) elas vão voando, passando também pelo iced caramel (4€) e pelo iced matcha latte (5,50€), até chegarem às opções caffeine free, e frescas: há limonada de lima (4€) e de maracujá (5,50€), sumo de laranja (4€) e kombucha (5,50€). E se falamos de bebidas, e de brunch, é regra fazer deste um final de manhã e início de tarde mais divertido com presença de uma mimosa (6,50€) ou um aperol spritz (8,50€).

The Folks

Rua dos Sapateiros 111, 1100-619 Lisboa. Todos os dias das 8h30 às 17h00.

Uma celebração do pequeno-almoço, do brunch e da arte do café. É assim que se apresenta o The Folks, a coffee shop que abriu o seu primeiro espaço em Lisboa, na Baixa, em 2022, e que já conta, desde então, com mais quatro. Com o objetivo de unir o conceito de restaurante de brunch com café de especialidade, o The Folks vem trazer à capital um espaço onde o café é rei mas onde as restantes bebidas e opções do menu são igualmente destacadas e não menos trabalhadas. Assim, a acompanhar o risotto doce de baunilha (9€), os ovos benedict com bacon de perú (12€) ou as panquecas syrniki (11€), com queijo cottage, creme fraiche e manga, estão o hand brew (5€) e o cold brew (3,5€), feitos no gelo, e as limonadas, que são as favoritas da casa e feitas por cá. Ligeiramente picante mas com o sabor intenso da cereja, a limonada de lima e cereja (5€) chegou no verão passado e veio para ficar, marcando presença também este ano na carta desta quente estação. A partilhar o pódio estão também as frescas limonadas de manga e gengibre (5€), doce com um toque de picante e feita a partir de puré de manga natural, gengibre esmagado e água com gás, e de genmaicha-lychee (5€), feita com puré de líchia, um pouco de lima e chá genmaicha, um chá verde japonês com arroz torrado que dá à bebida um sabor improvável a pipocas.

Café Expo

Avenida 5 de Outubro 254B, 1600-038 Lisboa. De segunda a sexta-feira das 7h30 às 20h30 e domingo das 9h00 às 19h00.

Ficou viral no TikTok no final do ano passado pela relação qualidade-preço que oferece aos clientes. Na época natalícia, as bebidas quentes fizeram sucesso e aconchegaram quem por lá foi passando, de segunda a sexta-feira, de manhã até à noite. Agora, o clima é outro, e o verão trouxe ao de cima o que de melhor o café de especialidade tem para oferecer: lattes e frappuccinos geladinhos. No Café Expo, numa perpendicular à rua da antiga feira popular, estes surgem num menu totalmente dedicado a café, com nove opções iced e quatro de frappuccino. A chamar por um final de tarde de calor sentado na pequena esplanada que decora a entrada deste café estão o iced caramel macchiato (3€), e a sua versão salted (3,20€), o iced latte (2,50€), o iced cinnamon hazelnut macchiato (3,20€) e o iced brownie latte (3€). Já na curta lista de frappuccinos, todos pelo valor de 3€, há de morango, caramel, vanilla white chocolate e chocolate.

shakar coffee

R. Viriato 1B, 1050-233 Lisboa. De domingo a quinta-feira das 9h00 às 16h00 e sexta-feira e sábado das 9h00 às 00h00.

Este é daqueles discretos, ao final de uma rua pacata no Saldanha onde não faltam locais e nómadas digitais a passear, mas, dá-se por ele. Com uma luminosa esplanada cá fora, o shakar coffee é um café de especialidade e brunch, com opções vegan, vegetarianas e gluten free, que abriu portas em 2021. O nome, se se tornar complicado, é fácil: significa açúcar em árabe. Apesar de aqui se evitarem os açúcares refinados, não falta o doce, presente tanto nas bebidas como nos pratos. Um deles é o waffle doce com salmão fumado, pasta de abacate, creme fraiche, pepino, frutos vermelhos e agave (12€), muito bem acompanhado pelas opções de café, que, por falar nele, é internacional. Os grãos que o shakar utiliza são torrados localmente, em Lisboa, mas viajaram desde a Colômbia, Peru, Quénia e Etiópia para darem vida e sabor ao salted caramel latte on ice (5€), ao cold brew (3,50€), ao serrano brew tonic (4,50€) ou ao latte on ice (4,50€). Sem café, há um favorito da casa, e é bem verde: o mint matcha on ice (5€) servido com leite de aveia e xarope simples de menta. Se a vontade chamar por um sumo fresco, são feitos com fruta e ervas naturais e respondem aos nomes strawberry lemonade (4,50€), pineapple & lime (4,50€) e fresh orange juice (3€).

Arts Bistrô

Av. de Rodrigues de Freitas 340, 4000-324 Porto. Todos os dias das 12h00 às 00h00.

Escondido no coração da cidade do Porto, há um jardim que invoca os dias quentes de verão e que se propõem a servir de refúgio do ritmo citadino. Aqui, a arte e a cor misturam-se com o conforto, oferecendo a quem cá passa a tranquilidade e a liberdade de escolha: seja ao sol ou à sombra, no relvado ou sentado ao balcão, no jardim do Arts Bistrô é possível desfrutar de uma carta de cocktails recheada de opções frescas e sem álcool. Além dos clássicos — com álcool —, o bar do Arts Hotel Porto aposta assim num trio de mocktails que, à primeira vista, respiram leveza. Para mergulhar em cor, o São Francisco (7€) conjuga sumo de pera, pêssego, ananás, laranja e limão, xarope de groselha e toranja desidratada. Já o Shirley Temple (7€) equilibra o picante com notas cítricas, misturando Seven-Up, Ginger Ale, xarope de groselha, folhas de hortelã e maçã desidratada. Por fim, e talvez o mais leve dos três, o Cinderela (7€) promove o convívio dos sabores do ananás, da laranja e do limão.

NOLA Kitchen

Praça D. Filipa de Lencastre 25, 4050-259 Porto. Todos os dias das 9h00 às 23h00.

Sem aditivos, sem óleos, sem açúcares, sem mentiras. Foi assim que, com um conceito saudável e ecológico, o NOLA Kitchen abriu portas em setembro de 2018. Quase seis anos passados, este café do Porto continua a ter como objetivo fazer os seus clientes mais felizes, através de uma alimentação equilibrada, saudável e saborosa, que melhora o bem-estar. Essa traduz-se num menu que dá prioridade à qualidade e origem de cada produto utilizado, composto por opções de all-day breakfast, como tostas, bowls, saladas, pratos para partilhar e sobremesas. Nas bebidas, há cold pressed juices — My Heart Beets For You (5€) com beterraba, cenoura, maçã verde e gengibre —, superfood smoothies — Crunchy Monkey (7€) com manteiga de amendoim, banana, leite de amendoa, baunilha e canela ou o Sunrise, Sunrise (8€) com laranja, cenoura, banana, iogurte de coco, aveia, gengibre e curcuma — coffee station — com frios e quentes — e lattes & tea.

Coffee in Brew

R. Luciano Cordeiro 58D, 1150-216 Lisboa. Todos os dias das 8h30 às 17h00.

O nome denuncia logo à partida aquilo que aqui se trata. Coffee in Brew, localizado perto do Marquês de Pombal, é um café onde a especialidade é mesmo essa, café. Aqui este é rei e, por isso, vai muito mais além da bebida. Para iniciantes neste arte, ou simplesmente curiosos, a Coffee in Brew tem disponível três workshops em torno dos grãos: o Café em Casa, com aulas de preparação de café nos métodos Hario V60, French Press e Moka Pot, a Degustação Técnica, onde são explorados os diversos perfis sensoriais, e o Latte Art, com técnicas avançadas de vaporização do leite. Mas, e para beber? Há café. A carta está dividida entre o expresso bar, os filtrados, as bebidas de inverno e as bebidas de verão. Estas últimas são apenas quatro mas suficientes para refrescarem um dia quente desta estação: há cold brew (4€) e com leite (4,50€), café tonica (4€) e café nitro (5€), servido por torneira e com espuma natural.

Esplanada Jardim do Morro

R. Rocha Leão S/N, 4430-210 Vila Nova de Gaia. De segunda a quinta-feira das 11h00 às 21h30, sexta-feira e sábado das 11h00 às 20h30 e domingo das 11h00 às 22h00.

Foi de cara lavada que a Esplanada Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, abriu portas no início de maio. Renovado e — ainda mais — luminoso, o novo espaço conta com a presença diária de um Dj, pretendendo assim, para além do conforto, oferecer a por quem cá passa uma experiência descontraída e acolhedora. Com o rio Douro e o Porto como pano de fundo, a Esplanada Jardim do Morro convida a entrar e a passar uma manhã, final de tarde ou início de noite em boa companhia e de copo na mão. Também renovada, a carta apresenta-se mais diversificada e com três sugestões de mocktails, que prometem refrescar este verão. Com romã, maracujá, lima e ananás, o Morro Sunset (8,50€) é o favorito para ser saboreado ao pôr do sol, em competição com o Chá de Paixão (8,50€), com chá nilgiri aromatizado com hortelã, maracujá e pérolas de maracujá, e o Ombro’mã (9,50€), que chega à mesa em tons de encarnado graças à romã, frutos vermelhos, pérolas de morangos e sumo de lima.