Até 2012, era tudo linear e de matemática fácil: 16 equipas, quatro grupos, os dois primeiros qualificados, o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B, cruzamentos de seguida e eis que estávamos na final com a equação fácil 16-8=8, 8-4=4, 4-2=2 e 2-1=1. A partir daí, a começar por um Euro-2016 que ficou na história para Portugal por ter terminado com o primeiro título europeu da Seleção, passaram a estar na fase final 24 equipas com contas mais complicadas de fazer em relação aos apuramentos para os oitavos (e não quartos, como acontecia de forma direta) – e com a curiosidade de o conjunto nacional ter passado à fase a eliminar como um dos melhores terceiros classificados com três pontos, após outros tantos empates.

Utilizemos o exemplo do Euro-2020 para explicar como são feitas as contas em relação às quatro equipas que se juntam aos 12 primeiros e segundos classificados dos seis grupos, projetando aquilo que se passou a nível de pontos, confrontos diretos, golos e demais critérios para os cruzamentos registados nos oitavos.

ACDE remains the most probable one, followed by ADEF. #euro2024 pic.twitter.com/CDgZCQvrkM

9 combinations are no longer possible, only 6 remain.

Vamos agora ver o que se passa no Euro-2024, dentro daquilo que se pode ir começando a saber: a Croácia, terceira classificada do grupo B, só poderá ser um dos melhores quatro terceiros se mais duas seleções acabarem com dois pontos, sendo que a par disso teriam de apresentar um registo com três golos negativos como os balcânicos têm nesta fase (sendo que os terceiros classificados do grupo A, D e E já têm no mínimo três pontos, sobrando dessa forma apenas os grupos C e F). Isso deixaria os possíveis alinhamentos mais reduzidos, aumentando dessa forma as hipóteses de Portugal defrontar mesmo a Hungria. Vejamos:

The matrix of all possible matchups in R16 is below.

The first confirmed matchup is ITA ???????? v SUI ???????? 100%.

POR ???????? v HUN ???????? now with very high 85%.#euro2024 pic.twitter.com/3eNAIcucgT

