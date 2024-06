Nasceu em Cesena, a 15 quilómetros do Mar Adriático, no verão de 1995. O que ninguém sabia era que, 29 anos depois, iria deixar Cesena, Milão, Roma e Pavia a rebentar de orgulho daquele rapaz nascido perto da maresia adriática. Mattia Zaccagni foi o herói improvável da vitória de Itália contra a Croácia, marcando aos 90+8′ e colocando os italianos diretamente nos oitavos de final do Euro 2024.

O avançado da Lazio foi o dono do balde de água fria que caiu em cima dos croatas, que estiveram a vencer e nos oitavos de final durante praticamente a segunda parte depois do golo de Modric. Aos 90+8′, já com Modric no banco, Zaccagni recebeu de Calafiori na esquerda e atirou um remate em jeito perfeito que não deu hipótese a Livakovic, deixando Itália no segundo lugar do Grupo B e com encontro marcado com a Suíça na próxima fase.

Formado no Hellas Verona e com grande parte da carreira no clube, Mattia Zaccagni ainda passou por empréstimos ao Venezia e ao Cittadella antes de chegar à Lazio, em 2021. Passou a primeira temporada também sob cedência, mas a Lazio acabou por acionar a cláusula de compra obrigatória e o avançado tem sido presença habitual nos onzes do clube de Roma nos últimos três anos. Internacional desde março de 2022, apesar de ter sido convocado pela primeira vez em 2020 sem se estrear, soma sete internacionalizações e fez hoje o primeiro golo por Itália.

Aos 29 anos e na 7.ª internacionalização, Zaccagni estreia-se a marcar pela seleção ???????? – e garante a qualificação da equipa transalpina para a fase a eliminar#EURO2024 | #CROITA pic.twitter.com/n8zAOxftu2 — Playmaker (@playmaker_PT) June 24, 2024

Com este apuramento, os atuais campeões europeus garantiram a presença nos oitavos de final da competição pela quinta edição consecutiva. Já a Croácia, em terceiro lugar e com apenas dois pontos em três jornadas, tem três seleções à sua frente na pontuação dos melhores terceiros classificados: para chegar à próxima fase, terá de esperar que o terceiro do Grupo C também termine com apenas dois pontos e com uma diferença de golos negativa de três ou mais e ainda que República Checa e Geórgia, no grupo de Portugal, percam os respetivos jogos.

Com os Grupos A e B totalmente encerrados, Inglaterra, França e Países Baixos também receberam boas notícias. Mesmo sem jogar, as três seleções garantiram que vão estar nos oitavos de final do Euro 2024, nem que seja enquanto um dos melhores quatro terceiros classificados da fase de grupos da competição.