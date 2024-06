Em condições normais, as contas eram mais ou menos fáceis de fazer: Portugal ganhava à Geórgia, depois a Turquia não perdia com a Rep. Checa, a Hungria passava como um dos melhores terceiros classificados e era adversário da Seleção nos oitavos. Parecia simples, em termos de probabilidades matemáticas dava algo em torno dos 68%. O que aconteceu? Tudo ao contrário. E as dificuldades futuras voltaram a aumentar.

Com o terceiro classificado do grupo F a chegar aos quatro pontos, os magiares ficaram de fora do Europeu tal como a Croácia e isso fez com que tudo se alterasse nas conjugações finais que, do lado português, não podia ser “pior”: a seguir à Eslovénia, Portugal pode encontrar nos quartos a França ou a Bélgica, que cruzou com os gauleses depois de terminar o grupo E no segundo lugar. Mais um passo e, em caso de nova vitória, a Seleção poderá ter pela frente nomes como… a Espanha ou a Alemanha.

Quadro dos oitavos do Euro-2024

Jogo 1 (2.º grupo A-2.º grupo B): Suíça-Itália

Jogo 2 (1.º grupo A-2.º grupo C): Alemanha-Dinamarca

Jogo 3 (1.º grupo C-3.º grupos D/E/F): Inglaterra-Eslováquia

Jogo 4 (1.º grupo B-3.º grupos D/E/F): Espanha-Geórgia

Jogo 5 (2.º grupo D-2.º grupo E): França-Bélgica

Jogo 6 (1.º grupo F-3.º grupo A/B/C): Portugal-Eslovénia

Jogo 7 (1.º grupo E-3.º grupo A/C/D): Roménia-Países Baixos

Jogo 8 (1.º grupo D-2.º grupo F): Áustria-Turquia

Quadro dos quartos do Euro-2024

Jogo 9: vencedor do jogo 4-vencedor do jogo 2

Jogo 10: vencedor do jogo 6-vencedor do jogo 5

Jogo 11: vencedor do jogo 3-vencedor do jogo 1

Jogo 12: vencedor do jogo 7-vencedor do jogo 8

Quadro das meias-finais do Euro-2024

Jogo 13: vencedor do jogo 9-vencedor do jogo 10

Jogo 14: vencedor do jogo 11-vencedor do jogo 12