A concentração de pólen na atmosfera estará num risco baixo até domingo devido à chuva, passando a regimes mais elevados durante a próxima semana com o aumento da temperatura e ausência de aguaceiros, informa esta quinta-feira o Boletim Polínico.

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), a partir de sexta-feira a concentração de pólen atmosférico deverá registar valores que poderão atingir desde um risco baixo (nos dias de chuva) até um risco elevado em todo o país, com exceção do Algarve e do Arquipélago dos Açores, onde a concentração polínica será moderada e também do Arquipélago da Madeira, onde se mantém baixa.

Até sábado ou domingo, consoante a região do país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê precipitação, por vezes forte, com maior incidência nas regiões do norte de Portugal, sendo “expectável que haja uma diminuição da carga polínica no ar, devido ao efeito da chamada ‘lavagem da atmosfera‘”.

Porém, a concentração polínica irá voltar a subir ao longo da semana, com a melhoria das condições meteorológicas, recomendando a SPAIC que a população esteja atenta à previsão da meteorologia para complementar a previsão polínica.

De forma geral, na atmosfera, destaca-se a polinização proveniente das ervas gramíneas e urticáceas (inclui a parietária), atingindo valores de risco elevado para os doentes alérgicos a estes pólenes, em algumas regiões do país.

Observa-se também a polinização proveniente da árvore castanheiro e das ervas tanchagem, azeda, quenopódios e bredos, segundo a SPAIC.

Este será o último Boletim Polínico desta estação. No entanto, a Rede Portuguesa de Aerobiologia continuará a exibir as previsões polínicas ao longo de todo o ano, no site da RPA sendo atualizadas todas as sextas-feiras.