Em atualização As eleições gerais do Reino Unido colocaram um ponto final a 14 anos de governação conservadora. O Partido Trabalhista alcançou a maioria absoluta, com mais de 400 deputados eleitos, e Keir Starmer vai passar a ocupar o cargo de primeiro-ministro britânico. Numa altura em que os resultados ainda continuam a ser apurados, o Partido Trabalhista já conseguiu eleger 408 de 650 deputados, alcançando, desta forma, a maioria absoluta. Em segundo lugar, mas com uma grande diferença, encontra-se o Partido Conservador, de Rishi Sunak, com 112 deputados eleitos. De seguida estão os Liberais Democratas (69), o Partido Nacional Escocês (oito), o Sinn Fein (sete), enquanto os Verdes, o Plaid Cymru, o Partido Unionista Democrático e os Reform UK conseguiram quatro deputados eleitos até ao momento. Nestas eleições, os reformistas conseguiram eleger pela primeira vez, incluindo o líder, Nigel Farage. Em termos percentuais, os votos — que ainda não são finais — distribuem-se da seguinte forma: 34,1% para os trabalhistas, 23,5% para os conservadores, 14,3% para os reformistas, 12,1% para os Liberais Democratas, 6,8% para os Verdes, 2,4% para o Partido Nacional Escocês e ainda 0,7% para o Plaid Cymru, do País de Gales. As previsões iniciais, divulgadas à boca das urnas, apontavam para que o Partido Conservador tivesse a pior votação de sempre com apenas 131 mandatos. O valor mais baixo de mandatos obtidos tinha sido em 1906 com 156 lugares. Por sua vez, a sondagem, feita pela Ipsos junto a 133 mesas de voto, estimava que o Partido Trabalhista tivesse um dos melhores resultados de sempre (410 deputados), ficando apenas atrás das eleições gerais de 1997 e 2001, com Tony Blair, quando conseguiram eleger, respetivamente, 418 e 412 deputados.

Na projeção, divulgada pelas televisões britânicas antes da contagem de votos começar, os Liberais Democratas eram os terceiros mais votados, com 61 deputados. O Partido Reformista, de Nigel Farage, ficava com 13 deputados; o SNP (Partido Nacional Escocês) com 10 deputados; o Plaid Cymru com quatro deputados; os Verdes com dois deputados e os restantes 19 lugares apareciam repartidos por outros partidos.

Nas eleições gerais do Reino Unido, um partido consegue formar governo se conseguir uma maioria absoluta de 326 assentos ou, caso fique aquém, se conseguir formar uma coligação. Como conseguiu eleger mais de metade dos deputados, Keir Starmer deverá ser já encarregado de formar governo, esta sexta-feira, pelo Rei Carlos III.